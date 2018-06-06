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Spor

Karacabey Birlikspor'un yeni teknik patronu Şermet

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA) Kızılcabölükspor'u 7 sezon çalıştıran 48 yaşındaki teknik adam Hasan Şermet, Karacabey Birlikspor'la prensipte anlaştı

06 Haziran 2018 18:41

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA)

Kızılcabölükspor\'u 7 sezon çalıştıran 48 yaşındaki teknik adam Hasan Şermet, Karacabey Birlikspor\'la prensipte anlaştı.
Karacabey Birlikspor\'un prensipte anlaşmaya vardığı teknik direktör Hasan Şermet\'in yarın Karacabey\'e gelerek sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Karacabey Birlikspor Başkanı Uğur Koçak, ligin en önemli teknik adamları arasında yer alan ve vizyon sahibi bir isim olan Hasan Şermet ile anlaştıklarını, iki taraf adına hayırlı olmasını dilediğini söyledi. Hasan Şermet\'in, antrenörlüğe 2010 yılında Sarayköy takımında başladığı ve ardından 7 senedir Kızılcabölükspor\'da görev yaptığı belirtildi.

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