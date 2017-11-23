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Spor

Karacabey Birlikspor'da hedef üst sıralar

Yasin KESKİN/KARACABEY,(Bursa), (DHA)- KARACABEY Birlikspor'da teknik direktör ile başkan yaptığı açıklamalarla takımın son durumunu değerlendirdi

23 Kasım 2017 12:33

Yasin KESKİN/KARACABEY,(Bursa), (DHA)- KARACABEY Birlikspor\'da teknik direktör ile başkan yaptığı açıklamalarla takımın son durumunu değerlendirdi.
TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta mücadele eden Karacabey Birlikspor, evinde oynayacağı Tarsus maçından puan alarak üst sıralara çıkmayı hedefliyor. Karacabey Birlikspor Teknik Direktörü Fethi Çokkeser yaptığı açıklamada, “Tarsus maçı ligin üst sıralarındaki durumu belirleyecek maç. Kaliteli bir takım. Futbolu oynamaya çalışan, futbolu iyi bilen oyunculardan kurulu bir takım. Ama bizim takımımızın da hırsı, istek arzusu ve moral motivasyonu çok yüksek. Sakat ve cezalılarımız var. Ömer ve Fatih sarı kart cezalısı, Batuhan ve Ali Serin’in sakatlıkları devam ediyor. Eldeki mevcut kadroyla sahada çok iyi mücadele vermek zorundayız\" dedi.
Hücum gücü olarak problemlerinin bulunmadığını belirten tecrübeli çalıştırıcı, \"Santraforlarımızın sakatlıkları devam ediyor. Buna rağmen bu maçı kazanıp ligin üst sıralarında yer almak istiyoruz. Bunun için de taraftarlımızın desteğine ihtiyacımız var. Bizi 90 dakika desteklesinler. Bu hafta galip gelerek daha üst sıralarda yer almayı istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Yapılan idmanı izleyen Karacabey Birlikspor Başkanı Uğur Koçak ise, takımın çalışmasından memnun olduklarını söyledi. Koçak şöyle konuştu:
“Futbolcularımızın hepsi arzulu ve istekli. Formayı almak için mücadele ediyorlar. Tarsus maçından alacağımız galibiyetle daha üst sıralara yükselmeyi hedefliyoruz. Sezonu da ilk 5 içerisinde kapatacağımıza inanıyorum. Lig arasında takıma verilen desteğe göre hedef koyacağız. Bütün taraftarlarımızı stada bekliyoruz. Taraftara ihtiyacımız var. Taraftarsız bir futbol düşünemiyoruz. Onlar bizi desteklediklerinde, başarıyı da hep beraber kucaklayacağız.\"

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