Karacabey Birlikspor'da hedef ilk 5

Yasin KESKİN/KARACABEY,(BURSA),(DHA) TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta mücadele eden Karacabey Birlikspor\'da Teknik Direktör Fethi Çokkeser, ligi ilk 5\'te tamamlamak istediklerini söyledi.

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta mücadele veren Karacabey Birlikspor, kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla Arsinspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Yarın saat 13.00\'de deplasmanda Arsinspor ile karşılaşacak olan Karacabey Birlikspor\'da Teknik Direktör Fethi Çokkeser açıklamalarda bulundu. Aydınspor maçını değerlendiren tecrübeli çalıştırıcı, forvetsiz çıktıkları maçta iyi bir mücadele sergilediklerini belirterek, \"Sezon başından bu yana gol sıkıntısı çekiyoruz. Bunun yanı sıra takımda en çok gol atan forvetimiz Batuhan’ın sakat olması bizim hücum gücümüzü azalttı. Buna rağmen çok iyi bir mücadele verdik. Rakibimiz jeneriklik bir gol attı. Hiç ummadığımız anda bir gol yedik. Bu golün sonrasında penaltı golüyle beraberliği yakaladık. Galip geleceğimiz bir maçtı. Rakibe maç boyunca iki pozisyon verdik. Bunun birinde golü buldular. Futbolda gol atamayınca galip gelme gücün yok. Eksiklerimiz var. Bunları da devre arasında tamamlamaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Arsinspor maçından puan ya da puanlarla dönmeyi hedeflediklerini belirten Fethi Çokkeser, “Karadeniz futbolunun, savaşan, çok koşan, çok mücadele eden ve inatçı bir yapısı var. Biz de onlara karşı gereken mücadeleyi vermeye gidiyoruz. Buradan puan veya puanlarla döneceğiz. Ligin ilk yarısı bittiğinde ilk 5 içerisinde ligi bitirmeyi hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.

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