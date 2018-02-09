Karacabey Birlikspor galibiyete kilitlendi

Yasin KESKİN / KARACABEY,(BURSA),(DHA)

Karacabey Birlikspor Teknik Direktörü Ali Nail Durmuş, \"Kızılcabölükspor maçını kazanmak için gerekli bütün önlemlerimizi aldık. Maçı kazanarak yukarı doğru tırmanışımızı devam ettireceğiz\" dedi.

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta mücadele eden Karacabey Birlikspor, kendi evinde oynayacağı Kızılcabölükspor müsabakasından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Kaybettikleri puanları Kızılcabölükspor maçıyla telafi etmek istediklerini belirten Karacabey Birlikspor Teknik Direktörü Ali Nail Durmuş, \"Bu grubun en iddialı takımlarından biri olan Kızılcabölükspor ile karşılaşacağız. Top oynamaya çalışan, zorlu bir rakip. Biz 3 haftadan beri oynadığımız oyunun karşılığını galibiyet anlamında alamadık. Fakat, hem oyun anlamında bir şeyler kazandık hem de iki tane önemli deplasmandan kaybetmeden geldik. Dolayısıyla, biz de mesafe alıyoruz. Kızılcabölükspor maçını kazanmak için gerekli bütün önlemlerimizi aldık. Maçı kazanarak yukarı doğru tırmanışımızı devam ettireceğiz. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız\" ifadelerini kullandı.

Kaybetmeme alışkanlığını da takıma kazandıklarını belirten teknik direktör Ali Nail Durmuş,\"Kızılcabölükspor maçında çift forvetle sahaya çıkmayı planlıyoruz. Bu hafta Oğuzhan Türkmen de kadromuzda yer alacak. Çok pozisyon üretiyoruz. Artık bu bulduğumuz pozisyonları gole çevirmek istiyoruz. Taraftarımızı bizi desteklemeye davet ediyorum. Bizi desteklesinler ve takıma güvensinler\" açıklamasını yaptı.

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