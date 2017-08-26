Karacabey Birlikspor-Elaziz Belediyespor: 2-1

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA)

STAT: M. Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Hasan Ertuğan (xx), Hilmi Göktürk İmamoğlu(xx), Abdülhamit Söyler(xx)

KARACABEY BİRLİKSPOR: Okan (xxx)- İmam (xxx), Yasin (xxx) (Dk.74 Barış x), Sedat Dursun (xx), Emre (xxx) (Dk.58 Bünyamin x), Batuhan (xx), İlyas (xxx), Ozan (xx), Ali Serin (xx), Fatih (xx), Emirhan Çolak (xx) (Dk.83 Uğur)

ELAZİZ BELEDİYESPOR: Engin (x)- Fahri (x), Adnan (x), Nihat (x) (Dk.79 Abdullah x), Doğancan (x), İsmail (x), Emrah (xx), Volkan (xx), Çağlayan (x) (Dk.83 Ekrem), Muhammed (x), Volkan (x) (Dk.85 Okan)

GOLLER: Dk.42 Batuhan, Dk.82 Uğur (Karacabey Birlikspor), Dk.64 Doğancan (Elaziz Belediyespor),

SARI KARTLAR: Ozan, Yasin, İlyas (Karacabey Birlikspor), Emrah, İsmail (Elaziz Belediyespor)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta ligin ilk karşılaşmasında Karacabey Birlikspor, sahasında Elaziz Belediyespor’u 2-1 mağlup etti.

15.dakikada Karacabey Birlikspor atağında Ali Serin’in sert vuruşunda kaleci Engin topu kornere çeldi.

16. dakikada Karacabey Birlikspor’un kullandığı korner vuruşunda topla buluşan Batuhan Er topu auta attı.

28. dakikada Karacabey Birlikspor atağında Sedat’ın ortasında ceza sahasında boş pozisyonda topla buluşan Batuhan Er’in vuruşunda kaleci Engin topu çelerek ağlara gitmesine izin vermedi.

42. dakikada Karacabey Birlikspor atağında İlyas’ın şutu kaleci Engin’den döndü. Dönen topu takip eden Batuhan’ın vuruşu sonucu top ağlara gitti: 1-0.

53.dakikada Karacabey Birlikspor’da Emre sağ kanattan sürüklediği topu orta yaptı. Ceza sahasında topla buluşan Batuhan’ın vuruşunda ağlara giden topu kaleci ceza sahasına çeldi.

59. dakikada Elaziz Belediyespor Muhammed ile serbest vuruş kazandı. Muhammet’in vuruşunda kaleci Okan topu ceza sahasına çeldi.

61.dakikada Bünyamin’in ortasında topla buluşan Batuhan’ın vuruşu kalecide kaldı.

64. dakikada Elaziz Belediyespor’un kullandığı korner vuruşunda ceza sahasında topla buluşan Doğancan, kafayla topu filelere gönderdi: 1-1.

72. dakikada Elaziz Belediyespor atağında Volkan’ın vuruşunu kaleci Okan kornere çeldi.

78.dakikada Batuhan’ın yakaladığı pozisyonda kaleci topu ayağıyla kornere çeldi.

86.dakikada Karacabey Birlikspor atağında Bünyamin’in ortasında topla buluşan Uğur dokunarak topu ağlara gönderdi: 2-1.

Karşılaşma Karacabey Birlikspor, Elaziz Belediyespor önünde 2-1 kazandı.

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