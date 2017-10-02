Karacabey Birlikspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 2-0

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)
STAT: M. Fehmi Gerçeker
HAKEMLER: Sercan Murat Gündüzler (xx), Çağlar Öztürk (xx), Yunus Doğan (xx)
KARACABEY BİRLİKSPOR: Ali (xxx)- Ömer Faruk (xxx), İmam (xxx), Yasin (xx) (Dk.69 Ali Serin x), Sedat (xxx), Emre (xx) (Dk.58 Reha x), Batuhan (xxx), İlyas (xx) (Dk.76 Ahmet x), Bünyamin (xx), İlyas (xx), Yusuf (xx)
BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR: İbrahim (x)- Onur Cenik (x) (Dk.66 Onur Demir x), Mert (x), Deniz (x), Recep (x), Onur Erdem (x), Yusuf (x) (Dk.73 Ufuk x), Sami (xx), Anıl (x), Bülent (x), Dündar (x) (Dk.45 Osman x)
GOLLER: Dk.38, Dk.90 Batuhan Er (Karacabey Birlikspor)
SARI KARTLAR: Batuhan Er, İlyas Yılmazer, Reha Yaylı, Sedat Dursun, Yusuf Efil, Ahmet Özdemir, Ömer Faruk Gümüş (Karacabey Birlikspor), Yusuf Atay, Sami Göktepe, Onur Erdem Günel, Recep Metin (Büyükçekmece Tepecikspor)
TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta Karacabey Birlikspor, sahasında Büyükçekmece Tepecikspor’u 2-0 mağlup etti. Maç sonunda taraftara koşan futbolcular, renkli görüntüler sergiledi.
MAÇTAN DAKİKALAR
9\'uncu dakikada Karacabey Birlikspor atağında Batuhan’ın kafa vuruşunda topu kaleci İbrahim çeldi.
35\'inci dakikada Tepecikspor atağında Dündar’ın vuruşunda top kaleci Ali’de kaldı.
38\'inci dakikada Karacabey Birlikspor’un kullandığı korner vuruşunda ceza sahasında topla buluşan Batuhan topu kafayla filelere gönderdi: 1-0.
83\'üncü dakikada Batuhan’ın yakaladığı pozisyonda top kaleci İbrahim’de kaldı.
90\'ıncı dakikada Karacabey Birlikspor atağında Reha’nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Batuhan topu ağlara gönderdi: 2-0.
Karşılaşma Karacabey Birlikspor\'un 2-0\'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
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