Karacabey Birlikspor, Aziz Ceylan'ı kadrosuna kattı

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA)

KARACABEY Birlikspor, Turgutluspor\'da forma giyen forvet Aziz Ceylan ile sözleşme imzaladı.

TFF 3\'üncü Lig ekiplerinden Karacabey Birlikspor, devre arası transfer dönemini hızlı geçirirken yeni bir oyuncuya daha imza attırdı. Bursa temsilcisi, Turgutluspor\'da forma giyen forvet oyuncusu Aziz Ceylan\'ı renklerine bağladı. İmza töreninde konuşan Karacabey Belediye Başkanı ve Karacabey Birlikspor Onursal Başkanı Ali Özkan, ”Aziz Ceylan ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladık. Gelecek vaat eden bir oyuncu. Bu anlaşma her iki taraf için de hayırlı olsun” dedi.

22 yaşındaki oyuncu Aziz Ceylan, futbola Fenerbahçe\'de başladı. Sarı lacivertli ekibin U21 Takımı\'nda da bir süre forma giyen genç oyuncu sonrasında sırasıyla Altay, İstanbulspor ve Turgutluspor formalarını giydi. Bu sezon 18 maça çıkan Aziz Ceylan, 5 kez rakip fileleri havalandırdı.

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