Karacabey Birlikspor – Ankara Adliyespor: 0-1

Yasin KESKİN/KARACABEY,(BURSA),(DHA)

STAT: M. Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Ömer Şivka (xx), Fettah Yiğit (xx), Samet Özkul (xx)

KARACABEY BİRLİKSPOR: Mehmet Mert (x), Ömer Faruk (x), Samet (x), İmam (x), Çağrı (x) (Dk.82 Yusuf x), İlyas (x), Bünyamin(x) (Dk.46 Zafer x), Ali Serin (x) (Dk.46 Oğuzhan x), Uğur (x), İlyas (x), Emirhan (x)

ANKARA ADLİYESPOR: Onurcan (xx), Mustafa (xx) (Dk.90 Ferdi x), Ali (xx) (Dk.70 Metin x), Celal (xxx) (Dk.76 Fevzi x), Salih (xx), Erol (xx), Cevher (xx), Gökhan (xx), Deniz (xx), Okan (xx), Mehmet (xx)

GOL: Dk. 43 Celal (Ankara Adliyespor)

SARI KARTLAR: Samet, İlyas Yılmazer, İlyas Akan, Zafer, Oğuzhan (Karacabey Birlikspor), Gökhan, Celal, Fevzi (Ankara Adliyespor)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta mücadele eden Karacabey Birlikspor, sahasında Ankara Adliyespor’a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ilk yarısında rakip kaleye bile gidemeyen Karacabey Birlikspor, mücadelenin 43’üncü dakikasında Celal’in attığı gole engel olamayınca ilk yarıyı 1-0 geride tamamladı. İkinci yarıda da varlık gösteremeyen Karacabey Birlikspor, kendi sahasında Ankara Adliyespor’a kaybetti.

MAÇTAN DAKİKALAR

6’ncı dakikada Adliyespor’un kullandığı korner vuruşunda ceza sahasında topla buluşan Mehmet’in kafa vuruşunda top üst direğe çarparak ceza sahasına geri döndü.

43’üncü dakikada Ali’nin ortasında ceza sahasında topla buluşan Celal topu ağlara gönderdi: 0 -1

45’inci dakikada Salih’in ortasında topla ceza sahasında buluşan Mustafa topu auta gönderdi.

56’ncı dakikada Celal’in ceza sahasındaki vuruşunu kaleci Mehmet Mert topu çeldi.

61’inci dakikada Adliyespor’un kazandığı serbest vuruşu kullanan Ali’nin vuruşunda kaleci Mehmet Mert topu kornere çeldi.

66’ncı dakikada Celal’in ortasında ceza sahasında boş pozisyonda olan Mustafa topa dokunamadı.

67’inci dakikada Emirhan’ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Oğuzhan’ın vuruşunda kaleci Onurcan topu kornere çelerek gole izin vermedi.

69’uncu dakikada İlyas’ın korner atışında ceza sahasında topla buluşan İmam topu üstten auta atı.

71’inci dakikada İlyas’ın vuruşunda kaleci Onurcan topu ceza sahasına çeldi.

Karşılaşma Ankara Adliyespor\'un 1-0\'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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