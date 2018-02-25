T24 LogoT24 Logo
Spor

Karacabey Birlikspor – Ankara Adliyespor: 0-1

Yasin KESKİN/KARACABEY,(BURSA),(DHA) STAT: M

25 Şubat 2018 19:52

Yasin KESKİN/KARACABEY,(BURSA),(DHA)

STAT: M. Fehmi Gerçeker
HAKEMLER: Ömer Şivka (xx), Fettah Yiğit (xx), Samet Özkul (xx)
KARACABEY BİRLİKSPOR: Mehmet Mert (x), Ömer Faruk (x), Samet (x), İmam (x), Çağrı (x) (Dk.82 Yusuf x), İlyas (x), Bünyamin(x) (Dk.46 Zafer x), Ali Serin (x) (Dk.46 Oğuzhan x), Uğur (x), İlyas (x), Emirhan (x)
ANKARA ADLİYESPOR: Onurcan (xx), Mustafa (xx) (Dk.90 Ferdi x), Ali (xx) (Dk.70 Metin x), Celal (xxx) (Dk.76 Fevzi x), Salih (xx), Erol (xx), Cevher (xx), Gökhan (xx), Deniz (xx), Okan (xx), Mehmet (xx)
GOL: Dk. 43 Celal (Ankara Adliyespor)
SARI KARTLAR: Samet, İlyas Yılmazer, İlyas Akan, Zafer, Oğuzhan (Karacabey Birlikspor), Gökhan, Celal, Fevzi (Ankara Adliyespor)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta mücadele eden Karacabey Birlikspor, sahasında Ankara Adliyespor’a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ilk yarısında rakip kaleye bile gidemeyen Karacabey Birlikspor, mücadelenin 43’üncü dakikasında Celal’in attığı gole engel olamayınca ilk yarıyı 1-0 geride tamamladı. İkinci yarıda da varlık gösteremeyen Karacabey Birlikspor, kendi sahasında Ankara Adliyespor’a kaybetti.

MAÇTAN DAKİKALAR

6’ncı dakikada Adliyespor’un kullandığı korner vuruşunda ceza sahasında topla buluşan Mehmet’in kafa vuruşunda top üst direğe çarparak ceza sahasına geri döndü.
43’üncü dakikada Ali’nin ortasında ceza sahasında topla buluşan Celal topu ağlara gönderdi: 0 -1
45’inci dakikada Salih’in ortasında topla ceza sahasında buluşan Mustafa topu  auta gönderdi.
56’ncı dakikada Celal’in ceza sahasındaki vuruşunu kaleci Mehmet Mert  topu çeldi.
61’inci dakikada Adliyespor’un kazandığı serbest vuruşu kullanan Ali’nin vuruşunda kaleci Mehmet Mert topu kornere çeldi.
66’ncı dakikada Celal’in ortasında ceza sahasında boş pozisyonda olan Mustafa topa dokunamadı.
67’inci dakikada Emirhan’ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Oğuzhan’ın vuruşunda kaleci Onurcan topu kornere çelerek gole izin vermedi.
69’uncu dakikada İlyas’ın korner atışında ceza sahasında topla buluşan İmam topu üstten auta atı.
71’inci dakikada İlyas’ın vuruşunda kaleci Onurcan topu ceza sahasına çeldi.
Karşılaşma Ankara Adliyespor\'un 1-0\'lık üstünlüğü ile sona erdi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yasin KESKİNKARACABEYBURSADHA STATFehmi Gerçeker HAKEMLERFettah YiğitSametBİRLİKSPOR Mehmet MertFarukDkYusufBünyaminx DkZaferAli SerinOğuzhanUğurEmirhanADLİYESPOR OnurcanMustafaFerdiAliMetinCelalFevzi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24