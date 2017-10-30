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Spor

Karacabey Birlikspor - Tekirdağspor: 1-0

Yasin KESKİN / KARACABEY,(BURSA),(DHA) STAT: M

30 Ekim 2017 01:03

Yasin KESKİN / KARACABEY,(BURSA),(DHA)

STAT: M. Fehmi Gerçeker
HAKEMLER: Eren Özyemişcioğlu (xx), Ahmet Oğuz Yılmaz(xx), Fatih Deveci(xx)
KARACABEY BİRLİKSPOR: Mert (xxx), Ömer Faruk (xxx), İmam (xxx), Yasin (xx) (Dk.85 Fatih x), Sedat (xxx) (Dk.45 Yusuf x), Emre (xx), Batuhan (xxx), İlyas Yılmazer (xx), Ali Serin (xx), İlyas Akan (xx), Ahmet (xx) (Dk.61 Emirhan x)
TEKİRDAĞSPOR: Onur (x), Taha (xx), İbrahim Can(x), Oğuzhan (xx) (Dk.74 Tarkan( x), Aykut (x),Ünal (x), Yunus (x) (Dk.33 Berk x), Emre (x), Yasin (xx) (Dk.53 Nurullah x), Emre Alan (x), Vedat(x)
GOL: Dk.27 Batuhan (Karacabey Birlikspor)
SARI KARTLAR: Taha, Nurullah, İbrahim Can (Tekirdağspor)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta mücadele eden Karacabey Birlikspor, sahasında Tekirdağspor’u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmayı Batuhan’ın golüyle 1-0 kazanan Karacabey Birlikspor, sahasında galip gelmeyi bildi. Maç sonunda taraftara koşan futbolcular, renkli görüntüler sergiledi.
10\'uncu dakikada Karacabey Birlikspor atağında Emre’nin ortasında ters bir vuruş yapan Yasin’in kafa vuruşunda top kale direğinden ceza sahasına döndü.
14\'üncü dakikada Tekirdağspor’dan Emre’nin ceza sahası dışından sert şutunda top direkten ceza sahasına döndü.
15\'inci dakikada Karacabey Birlikspor atağında Emre’nin ortasında ceza sahasında boş pozisyonda topla buluşan Batuhan topu ağlar yerine auta attı.
27\'nci dakikada Karacabey Birlikspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Batuhan düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.
30\'uncu dakikada Karacabey Birlikspor’da Ali’nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Batuhan topa vurmak üzereyken son anda Yasin müdahale ederek topu kornere çeldi.
49\'uncu dakikada ceza sahasında topla buluşan Emre’nin vuruşunda kaleci Onur topu ceza sahasına çeldi.
62\'nci dakikada Tekirdağspor atağında Oğuzhan’ın vuruşunda top auta çıktı.
81\'inci dakikada Karacabey Birlikspor atağında Emre’nin vuruşu sonucu kaleci Onur topu kornere çeldi.
Karşılaşma Karacabey Birlikspor, Tekirdağspor önünde 1-0 kazandı.

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