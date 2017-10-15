Karacabey Birlikspor - Sultanbeyli Belediyespor: 0-4

Yasin KESKİN / KARACABEY (BURSA), (DHA)
STAT: M. Fehmi Gerçeker
HAKEMLER: Ali Akdeniz (x), Hasan Okan Baylan (x), Birkan Çanakcıoğlu (x)
KARACABEY BİRLİKSPOR: Ali(x)- Ömer Faruk (x), İmam (x), Yasin (x) (Dk.69 Barış Kazer x), Sedat (x), Batuhan (x), İlyas Yılmazer (x), Bünyamin (x),İlyas Akan (x) (Dk.67 Ozan x), Yusuf (x), Uğur (x) (Dk.61 Emirhanx)
SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR: Hasan (xxx)- Hasan Akbaş (xx), Dursun (xx), Umut (xx), Mehmet (xx) (Dk.68 Güven x), Fatih (xx), (xx), Göksel (xx), Gökhan (xx), Sefa (xx), Serkan (xx)(Dk. 81 Hayrullah), Anıl (xxx) (Dk.90 Salih x),
GOLLER: Dk.4-Dk.10-Dk.83-Dk.85 Anıl Gir (Sultanbeyli Belediyespor),
SARI KARTLAR: Batuhan Er, İmam Almas, Bünyamin Kasal, Yasin Tosun (Karacabey
Birlikspor), Göksel Ergün, Gökhan Cingirt, Güven Şen(Sultanbeyli Belediyespor),
TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta Karacabey Birlikspor, sahasında Sultanbeyli Belediyespor’a 4-0 mağlup oldu. Karşılaşma da Sultanbeyli Belediyespor’dan Anil Gir 4 gol atarak maça damgasını vurdu.
MAÇTAN DAKİKALAR
4\'üncü dakikada Sultanbeyli Belediyespor atağında topla buluşan Anıl Gir topu filelere gönderdi: 1-0
10\'uncu dakikada Anıl Gir’in ceza sahasına topla girerek vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0
30\'uncu dakikada İlyas Yılmazer’in kullandığı korner vuruşunda topla buluşan Sedat kafayla topu auta attı.
34\'üncü dakikada İlyas’ın korner atışında Batuhan’ın kafa vuruşu sonucu top kaleci Hasan’da kaldı.
44\'üncü dakikada Yusuf’un ceza sahası dışından vuruşu sonucu top az farkla auta çıktı
59\'ncı dakikada Batuhan’ın vuruşunda top üstten auta çıktı.
74\'üncü dakikada ceza sahasında topla buluşan Batuhan’ın vuruşunda top kaleci Hasan da kaldı.
75\'inci dakikada Güven’in vuruşunda topu kaleci Ali son anda kornere çeldi.
83\'üncü dakikada Dursun’un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Anıl topu filelere gönderdi: 3-0
85\'inci dakikada ceza sahasının dışından sert ve düzgün bir vuruş yapan Anıl topu ağlarla buluşturdu: 4-0
Karşılaşma sonucunda, Karacabey Birlikspor sahasında Sultanbeyli Belediyespor’a 4-0 mağlup oldu.
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