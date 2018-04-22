Karacabey Birlikspor - Kocaelispor: 1-0

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA)
STAT: M. Fehmi Gerçeker
HAKEMLER: Cihat Çelikdağ (xx), Hakan Eygü (xx), Erhan Gündoğdu (xx)
KARACABEY BİRLİKSPOR: Mehmet Mert (xxx), Ömer Faruk (xxx), Samet Önger (xxx), Sedat(xxx), Emre (xxx) (Dk. 74 Ali Serin x), Çağrı (xxx), Zafer (xxx) (Dk. 88 İmam x), Samet Göker (xx), İlyas Akan (xxx), Mustafa (xx) (Dk. 66 Uğur x), Emirhan (xxx)
KOCAELİSPOR: Can Emre (x), Kadir (xx), Murat (x), Kemal (x), Mert (xx), Sefa (x) (Dk. 58 Kerem x), Burak Süleyman (x) (Dk. 46 Gökdeniz x), Sinan (x), Mesut (x), Onur (xx), Mehmet (xx) (Dk. 72 Burak Özbakır x)
GOL: Dk. 54 Samet Önger (Karacabey Birlikspor)
SARI KARTLAR: İlyas Akan, Sedat Dursun, Zafer Özden (Karacabey Birlikspor) - Kerem (Kocaelispor)
TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta mücadele eden Karacabey Birlikspor, sahasında Kocaelispor\'u 1-0 mağlup etti.
6’ncı dakikada ceza sahasında topla buluşan Mustafa’nın vuruşunda top üstten auta çıktı.
28’inci dakikada Burak Süleyman’ın ceza sahası dışından vuruşunda top kaleci Mehmet Mert’te kaldı.
54’üncü dakikada Emre’nin ortasında topla buluşan Sedat, topu kafayla ceza sahasına indirdi. Gelen topu Mustafa’da bekletmeden ortalarken topla buluşan Samet Önger topu filelere gönderdi: 1-0.
66’ncı dakikada Mesut’un ceza sahası dışından vuruşunda top üstten auta çıktı.
68’inci dakikada Sedat’ın ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Can Emre son anda topu kornere çeldi.
69’uncu dakikada Çağrı’nın kullandığı korner vuruşunda topla buluşan Sedat’ın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
70’inci dakikada Mehmet’in pasıyla topla buluşan Mert’in vuruşunda top üstten auta çıktı.
85’inci dakikada Çağrı’nın vuruşunda kaleci Can Emre topa müdahale ederek ceza sahasına çeldi.
Karşılaşma sonucunda Karacabey Birlikspor, Kocaelispor\'u 1-0 mağlup etti.
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