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Spor

Karacabey Birlikspor - Cizrespor: 0-0

Yasin KESKİN / KARACABEY,(BURSA), (DHA) STAT: M

27 Ocak 2018 19:35

Yasin KESKİN / KARACABEY,(BURSA), (DHA)

STAT: M. Fehmi Gerçeker
HAKEMLER: Şahin Berker (xx), Hakan Eygü(xx), Ünal Doğru(xx)
KARACABEY BİRLİKSPOR: Mehmet Mert(xx), Ömer Faruk (xx), Samet(xx), İmam(xx), Sedat(xx), Çağrı(xx), Aziz (xx), İlyas(xx), Bünyamin(xx)(Dk.45 Emre x), Ali Serin(xx)(Dk.69 Zafer x), Uğur(xxx)(Dk.76 Emirhan x)
CİZRESPOR: Burak (x), Önder(x), Evren (x), Gökhan (x), Şamil(x), Hurşut(xx)(Dk.84Mustafa  x),Muhammet Ali(x), Hakan (x), Emrah(x), Sayim (x), İsmail (x)(Dk.76 Mazlum x)
SARI KARTLAR: Samet Önger, İmam Almas (Karacabey Birlikspor), Hakan Albayrak (Cizrespor)
KIRMIZI KARTLAR: Dk. 90 Sedat Dursun (Karacabey Birlikspor), Dk. 87 Sayim Çelik (Cizrespor)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta Karacabey Birlikspor, sahasında Cizresporspor’la 0-0 berabere kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
11\'inci dakikada Karacabey Birlikspor İlyas Yılmazer ile serbest vuruş kullanırken, ceza sahasında topla buluşan Sedat’ın kafa vuruşunda top kalecide kaldı.
12\'nci dakikadaCizrespor atağında Hakan’ın vuruşu sonucu top az farkla auta çıktı.
19\'uncu dakikada Karacabey Birlikspor’daAziz’in ceza sahası dışından vuruşunda kaleci topu iki hamlede kontrol edebildi.
21\'inci dakikada Çağrı’nın sert vuruşu sonucunda kaleci topu kornere çeldi.
31\'inci dakikada İlyas’ın kullandığı serbest vuruşta top az farkla auta çıktı.
79\'uncu dakikada Karacabey Birlikspor atağında Sedat’ın vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.
83\'üncü dakikada Çağrı’nın korner vuruşunda topla ceza sahasında buluşan Sedat’ın vuruşunda kaleci Burak topa son anda müdahale ederek ceza sahasına çeldi.
87\'nci dakikada iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşanırken, Cizrespor\'dan Sayim Çelik, hakem Şahin Berker tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.
90\'ıncı dakikada da Sedat Dursun, ikili mücadelenin ardından rakibine yaptığı sert hareket sonrasında kırmızı kart gördü.

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