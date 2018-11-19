Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta sahasında Diyarbekirspor’u 1-0 yenen Karacabey Belediyespor’da yüzler gülüyor.

Diyarbekirspor maçını değerlendiren Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Hasan Şermet, ”İyi oyun oynadık. Sahada doğru işler yaptık. Şu ana kadar içeride oynadığımız en iyi maçımızı oynadık\" dedi.

Futbolcularının çok arzulu ve istekli oynadığını belirten deneyimli teknik adam, \"Rakibe çok pozisyon vermedik. İlk yarı üç net pozisyondan yararlanamadık. İkinci yarının hemen başında golü bulmamız bizim için avantaj oldu. Golden sonra oyun bizim istediğimiz gibi oldu. Diyarbekirspor üstümüze fazla oyuncuyla geldi. Orta sahayı çabuk geçerek geniş alanlar yakalamamıza rağmen ferdi hatalar yaparak golü bulamadık. Bizim için çok değerli bir galibiyetti. Bu galibiyet bize özgüven aşıladı.Galip geldiğimiz için mutluyuz” diye konuştu.

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