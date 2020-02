Karacabey Belediyespor'da hedef lige mutlu başlamak

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA)

TFF 3. Lig 3’ncü Grup’ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, sezonun açılış karşılamasında evinde oynayacağı Ankara Adliyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Hasan Şermet, \"Yeni baştan bir takım kurduk. Bunun sıkıntılarını en az şekilde atlatıp lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz\" dedi.

Karacabey Belediyespor’un kendi tesislerinde yaptığı idmanda koordinasyon ve pas çalışması ile çift kale maç gerçekleştirildi. Antrenmanın ardından açıklamalarda bulunan Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Hasan Şermet, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi. Şermet, “Yaklaşık olarak 50 günlük hazırlık dönemimizi bitirdik. Bu hafta Ankara Adliyespor maçıyla lige başlayacağız. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Yeni baştan bir takım kurduk. Bunun sıkıntılarını en az şekilde atlatıp lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. İlk maçlar her zaman zor olur. Fakat bizim takımımız her türlü zorluğu aşabilecek kapasitede bir takım. İyi oyunculardan kurulu bir takım. İyi de bir havamız var. Taraftarımıza kendi sahamızda 3 puanı alıp hediye etmek istiyoruz. İyi bir başlangıç yapıp bunu diğer maçlarda da devamını getirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

\"VARIMIZI YOĞUMUZU ORTAYA KOYACAĞIZ\"

Pazar günü sahalarında karşılaşacakları Ankara Adliyespor maçına da değinen teknik direktör Hasan Şermet, “Adliye çok genç, arzulu ve istekli bir takım. Çok paralar harcayarak kurulan bir takım değil. Her sene gençlerle mücadele eden bir takım. Tabi bu takımlara karşı oynamak kolay değil. Çünkü koşan takımlar her zaman diğer takımı bozabiliyor. Biz kalitemizi sahaya yansıtırsak zaten Adliye’yi geçeceğimizi düşünüyoruz. Taraftarlarımız her zaman bizim yanımızda olsunlar. Biz sahada varımızı yoğumuzu ortaya koyacağız. Taraftarımızı mutlu edebilmek adına çabalayacağız. Bizim iyi ve kötü günlerimizde yanımızda olsunlar. Eğer taraftarımızla birlikteliği ve beraberliği yakalarsak takımımız çok iyi yerlere gelecek. Bunu da herkes görecek” dedi.

