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Spor

Karacabey Belediyespor'da hedef galibiyet

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA) -  TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, pazar günü kendi evinde oynayacağı Payasspor maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor

19 Ekim 2018 18:09

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA) - 

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, pazar günü kendi evinde oynayacağı Payasspor maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor.
Sahada 3 puanı alabilmek için varını yoğunu ortaya koyacaklarını belirten Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Hasan Şermet, kendi sahaları ve seyircileri önünde galip gelmek istediklerini söyledi. Şermet, \"Payasspor iyi ve tecrübeli bir takım. Futbolu bilen oyunculardan kurulu bir takım. Dezavantajları, dinamik olmamaları. Bu hafta Payaspor maçıyla beraber üçüncü maçımıza çıkacağız. Sakat olan oyuncularımız da var. İlyas da bu maçta kart cezalısı olduğu için sahada yer almayacak. Biz en iyi kadroyla sahaya çıkarak maçı kazanmak istiyoruz. Seyircimizin önünde Payas maçından galibiyetle ayrılarak 24 Erzincanspor maçında kaybettiğimiz puanları telafi etmek istiyoruz\" dedi.

(FOTOĞRAFLI)

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