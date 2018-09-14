Karacabey Belediyespor'da hedef galibiyet

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 3’üncü Grup’ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, Pazar günü sahasında oynayacağı 1461 Trabzon maçının hazırlıklarına devam etti.

Karacabey Belediyespor tesislerinde yapılan çalışmalar, ısınma koşusu, ısınma hareketleri ile başladı. Koordinasyon ve pas çalışmasının ardından antrenmana çift kale maç ile devam edildi.

Sahalarında puan kaybetme lükslerinin olmadığını söyleyen Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Hasan Şermet, \"1461 Trabzon takımı çok genç bir takım. Geçtiğimiz sene Trabzonspor’un U-21 takımında oynayan 8 futbolcusuyla oynuyorlar. En yaşlı oyuncuları 22 yaşında olan kalecileri. 1461 Trabzon genç, mücadeleci ve yeni bir takım. Bizim içerideki maçlarımızda puan kaybına kesinlikle tahammülümüz yok. İçerdeki bütün maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Bu maçı kazanarak Muğlaspor maçında kaybettiğimiz puanları telafi etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

En büyük itici güçleri olan taraftarı türbinlere beklediklerini söyleyen Şermet, \"Taraftarımızı bizi desteklemeye bekliyoruz. Hedefimize ulaşmamızdaki en büyük destekçimiz taraftarımız olmalı. 1461 Trabzon maçını kazanarak taraftarımıza hediye etmek istiyoruz” dedi.

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