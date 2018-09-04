Karacabey Belediyespor'da 3 puan sevinci

Yasin KESKİN / KARACABEY-BURSA,(DHA)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta sahasında Ankara Adliyespor’u 2-1 mağlup eden Karacabey Belediyespor’da yüzler gülüyor.

Ankara Adliyespor maçını değerlendiren Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Hasan Şermet, \"İlk maçlar her zaman zor. Bu zorluk bizim yeni bir takım oluşumuzla da alakalı. Biz bu zorluğu Adliyespor maçında defansif anlamda yaşadık. Adliye genç ve koşan bir takım. Rakip uzun toplarla üzerimize geldi. Özellikle de ilk yarı savunmada hatalar yaptık. Oyuncularımızla şimdi bunu konuşuyoruz. İkinci yarı mücadele gücümüzü arttırdık. Arzumuzu ve oyun kalitemizi yükselttik. Son dakikalarda golü bulduk. Nitekim maçı aldık. Güzel bir galibiyetle lige başladık. 3 puanı aldığımız için mutluyuz. Takımın tam olarak oturması 5-6 haftayı bulur. Bu süreci en az kayıpla atlatmayı istiyoruz. Zeminin kötü olması da bizim için dezavantaj oldu” ifadelerini kullandı.

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