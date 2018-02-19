T24 LogoT24 Logo
Spor

Karacabey Belediyespor Voleybolda 2'nci Lige yükseldi

Yasin KESKİN / KARACABEY,(BURSA),(DHA) Erkekler Voleybol Bölgesel Ligi'nde Bursa'da gerçekleştirilen grup maçlarını lider olarak tamamlayan Karacabey Belediyespor, Tekirdağ'da yer aldığı final grubunu da yenilgisiz tamamlayarak adını 2'nci Lig'e yazdırdı

19 Şubat 2018 20:42

Yasin KESKİN / KARACABEY,(BURSA),(DHA)

Erkekler Voleybol Bölgesel Ligi\'nde Bursa\'da gerçekleştirilen grup maçlarını lider olarak tamamlayan Karacabey Belediyespor, Tekirdağ\'da yer aldığı final grubunu da yenilgisiz tamamlayarak adını 2\'nci Lig\'e yazdırdı.
Tekirdağ\'daki ilk 2 maçında Çanakkale Aynalı Çarşı Gençlik ve İstanbul Avrasya Voleybol\'u mağlup eden Karacabey Belediyespor, son maçında ise İstanbul İTÜ\'yü 3-1 mağlup etti. Oynadığı 3 maçı da kazanan Karacabey Belediyespor, Erkekler Voleybol 2. Ligi\'nde mücadele etmeye hak kazandı. Maç sonunda soyunma odasına inen Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan voleybolcuları başarılarından dolayı tebrik etti. Başkan Ali Özkan, göreve geldiklerinden bu yana ilçede spor çağ atlattırdıklarını söyledi.
Ali Özkan, “Karacabey Belediyespor olarak 2014 yılında başlattığımız spor atağı meyvelerini vermeye başladı. Futbolda 23 senelik hasreti sona erdirerek 3.Lige çıktık. Futbolun yanı sıra voleybol, basketbol ve güreş branşlarını da kurduk. Gençlerimiz sporun her alanını doya doya yaşıyorlar. Şimdiye kadar Karacabey’de bulunmayan bir faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra Karacabey Belediyespor voleybolda bizi 2\'nci Lig’de temsil edecek. Takımımız bize çok büyük bir mutluluk yaşattı. Bu başarıyı elde eden voleybolcularımızı ve teknik heyetimizi kutluyorum. Diğer branşlarda da başarıyı yakalayacağız” ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yasin KESKİNKARACABEYBURSADHA Erkekler Voleybol Bölgesel Ligi BursaKaracabey Belediyespor TekirdağTekirdağAynalıGençlikAvrasya VoleybolKaracabey BelediyesporOynadığıKaracabey Belediyespor Erkekler VoleybolLigiMaç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24