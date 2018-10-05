Karacabey Belediyespor gözünü Turgutluspor maçına çevirdi

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, Turgutluspor maçını kazanarak çıkış yakalamak istiyor.

Karacabey Belediyespor, Turgutluspor ile 7 Ekim Pazar günü saat 15:30’da deplasmanda oynayacağı maçı kazanarak moral bulmak istiyor. Turgutluspor maçıyla ilgili açıklamada bulunan Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Hasan Şermet, \"Turgutluspor deplasmanına giderken tek düşüncemiz galip gelmek. Turgutlu maçını Gölcükspor maçının telafisi olarak görüyoruz. Hepimiz bunun bilincindeyiz. Turgutlu da galip gelmek için saldıracak. Sahada üstün olan takım biz olmak istiyoruz. Bunun için elimizden gelen her şeyi ortaya koyacağız. İyi bir strateji çizip bunu sahaya yansıtmak istiyoruz. Geçtiğimiz hafta ameliyat olan Anıl kadromuzda yer almayacak. Ömer Faruk ve Gökhan’ın da durumu şuan belirsiz. İyi bir oyunla Turgutlu maçını kazanarak taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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