Karacabey Belediyespor destek bekliyor

Yasin KESKİN / KARACABEY (BURSA), (DHA)

Karacabey Belediyespor Başkanı Uğur Koçak ile Karacabey Belediye ve Karacabey Belediyespor Onursal Başkanı Ali Özkan ortak basın açıklaması yaparak kulübe destek istediler.

3’ncü Lig’de mücadele eden Karacabey Belediyespor’un Bursa’yı profesyonel liglerde temsil eden 3 takımdan biri olduğunu söyleyen Karacabey Belediyespor Başkanı Uğur Koçak, \"Bursaspor ve İnegölspor ile birlikte profesyonel ligde Bursa’yı temsil eden bir kulübüz. Bu sene yeni oluşuma giderek kadromuzu neredeyse baştan aşağıya değiştirdik. Amacımız takımımızı üst liglere taşıyarak Bursa’mızı ve Karacabey’imizi en iyi şekilde temsil etmek. Bunun için de birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerekiyor. Karacabey’de ve Bursa’da yaşayan tüm iş adamlarımızı takımımıza destek vermeye davet ediyoruz. İstedikleri takdirde yönetimimiz de yer alarak bize hem destek hem de yol arkadaşı olabilirler. Ne kadar çok destek alabilirsek hedefimize o kadar çabuk erişebiliriz. 3’ncü ligde başarılı olarak 2’nci Lig’de yer almak istiyoruz. Bunun için de bize hem maddi hem de manevi destek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

\"GÜÇLÜ BİR TAKIM OLUŞTURDUK\"

Karacabey Belediye ve Karacabey Belediyespor Onursal Başkanı Ali Özkan ise, spora çok önem verdiklerini ve Karacabey’de spora adeta çağ atırdıklarını ifade etti.

Özkan, “Karacabey’de sporda devrim yaptık. Göreve geldiğimizde Amatör Kümede bulunan futbol takımımızı 23 sene sonra 3’ncü Lig’e taşıdık. Bu sene 3’ncü Lig’de üçüncü sezonumuzu geçireceğiz. Bursa’yı profesyonel liglerde temsil eden üç takımdan biri olmanın gururunu yaşıyoruz. Altyapıya ve tesisleşmeye verdiğimiz önemde ortada. Birçok kulüpte olmayan tesisleri Karacabey Belediyespor’a kazandırdık. Bu sene güçlü bir takım oluşturduk. Futbolun yanı sıra voleybolda da iddialıyız. Bu sene 2’nci Lig’de mücadele edeceğiz. Basketbol, güreş ve yüzme gibi spor dallarımız da var. Sporun her branşında faaliyet gösteriyoruz. Amacımız gençlerimizi kötü alışkanlıklardan kurtarmak. Her zaman sporun ve sporcunun yanındayız” dedi.

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