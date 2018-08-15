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Spor

Karacabey Belediyespor, Beşiktaş'tan Mustafa Apardı'yı kadrosuna kattı

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA) TFF 3'üncü Lig takımlarından Karacabey Belediyespor, Beşiktaş’tan Mustafa Apardı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

15 Ağustos 2018 16:36

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA)

TFF 3\'üncü Lig takımlarından Karacabey Belediyespor, Beşiktaş’tan Mustafa Apardı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Yeni sezon öncesi transferlerine devam eden Karacabey Belediyespor, son olarak Beşiktaş\'tan 19 yaşındaki forvet oyuncusu Mustafa Apardı ile 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzaladı. İmza törenine Karacabey Belediyespor yöneticileri Murat Avinç, Mustafa Kuzu, Feti Toprak, Teknik Direktör Hasan Şermet ve genel kaptan İlker Özdemir katıldı. Karacabey Belediyespor yöneticisi Murat Avinç, “Transfer çalışmalarımız sürüyor. Bugün eksik olarak gördüğümüz forvet mevkiine Beşiktaş’tan Mustafa Apardı’yı transfer ettik. Her iki taraf için de hayırlı olsun” dedi.
Beşiktaş alt yapısından yetişen 19 yaşındaki Mustafa Apardı, geçtiğimiz sezon Beşiktaş U21 formasıyla çıktığı 28 maçta 14 gol kaydetti.

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