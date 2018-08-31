Karacabey Belediyespor Berkin Kamil Arslan'ı transfer etti

Yasin KESKİN / KARACABEY-BURSA,(DHA)

TFF 3\'üncü Lig ekiplerinden Karacabey Belediyespor, Manisa Büyükşehir Belediyespor’dan Berkin Kamil Arslan’ı transfer etti.

Karacabey Belediyespor, 26 yaşında orta sahada oynayan Berkin Kamil Arslan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Karacabey Belediyespor Başkanı Uğur Koçak, Karacabey Belediyesporyöneticileri Mustafa Kuzu, Feti Toprak ve genel kaptan İlker Özdemir katıldı. Başkan Uğur Koçak, “Transferin son gününde Manisa Büyükşehir Belediyespor’dan Berkin Kamil Arslan’ı transfer ettik. Her iki taraf için de hayırlı olsun” dedi.

Galatasaray alt yapısından yetişen 26 yaşındaki Berkin Kamil Arslan, sırasıyla Kartalspor, Şanlıurfaspor, Bucaspor ve son olarak Manisa Büyükşehir Belediyespor’da forma giydi.

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