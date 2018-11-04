Karacabey Belediyespor - Serik Belediyespor: 1-1

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa) (DHA)
STAT: M. Fehmi Gerçeker
HAKEMLER: Lütfullah Aslan (xx), Selman Timur (xx), Mehmet Şengül (xx)
KARACABEY BELEDİYESPOR: Mehmet Mert (xx) - Gökhan (xx), İlyas (xx), Fatih (xx)(Dk.57 Ömer Faruk x), Mehmet (xx), Hüseyin (xx), Muhammed (xx), Ömer Akman (xx), Mahmut (xx)(Dk. 62 Abdullah x), Ercan (xx) (Dk. 80 Mustafa x), Batuhan (xx)
SERİK BELEDİYESPOR: Cemal (xx) - Taner (xx), Erdal (xx) (Dk. 46 Mehmet x), Abdurrahman (xx), Burçin (xx), Erdi (xx), Sinan (xxx), Ahmet (xx), Erman (xx) (Dk. 87 Çağlar x), Atakan (xx), Volkan (xx)
GOLLER: Dk. 8 Hüseyin (Karacabey Belediyespor) - Dk. 79 Erman (Serik Belediyespor)
SARI KARTLAR: Ercan, Mahmut, Fatih, Mehmet, Ömer Faruk, Hüseyin (Karacabey Belediyespor) - Atakan, Sinan, Mehmet (Serik Belediyespor)
TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, sahasında Serik Belediyespor’la 1-1 berabere kaldı.
8’inci dakikada ceza sahasında topla buluşan Hüseyin’in vuruşunda top filelere gitti: 1-0.
13’üncü dakikada Ahmet’in vuruşunda Mahmut topu çizgi üzerinden çelerek topun ağlara gitmesine izin vermedi.
37’nci dakikada Muhammed’in vuruşunda kaleci Cemal parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.
68’inci dakikada Batuhan’ın vuruşunda top kaleci Cemal\'da kaldı.
79’uncu dakikada Erman ceza sahasında buluştuğu topu filelere gönderdi: 1-1.
Karşılaşma sonucunda Karacabey Belediyespor, Serik Belediyespor‘la 1-1 berabere kaldı.
(FOTOĞRAFLI)