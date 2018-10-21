Karacabey Belediyespor - Payasspor: 2-0

Yasin KESKİN/KARACABEY,(BURSA),(DHA)

STAT: M. Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Mehmet Terece(xx), Harun Reşit Güngör(xx), Yakup Keçeci (xx)

KARACABEY BELEDİYESPOR: Mehmet Mert (xxx), Ömer Faruk (xxx), Gökhan Çetinus (xxx), Bünyamin (xxx), Fatih (xx), Hüseyin (xx),Berkin (xx) (Dk. 73 Muhammed x), Ömer (xx), Mustafa (xx) (Dk. 90 Mahmut x), İlker(xx), Batuhan(xx) (Dk. 83 Mehmet x)

PAYASSPOR: İsmail (x), İhsan (x), Onur (x), Koray (xx), Ahmet(x) (Dk. 18 Ender x), Deniz (xx)(Dk. 78 Kemal x), Çetin (xx), Aykut (x), Gökhan Korkmaz (x), Ekrem (x), Hayri (x) (Dk. 66 Fevzi x)

GOLLER: Dk. 3 İlker, Dk. 40 Mustafa (Karacabey Belediyespor)

KIRMIZI KART: Dk. 84 Ekrem (Payasspor)

SARI KARTLAR: Ömer Faruk, Mahmut (Karacabey Belediyespor) - İhsan, Deniz, Gökhan, Aykut, Ender (Payasspor)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, sahasında Payasspor’u 2-0 mağlup etti.

3’üncü dakikada Ömer Akman’ın ortasında ceza sahasında topla buluşan İlker kafayla topu filelere gönderdi: 1-0.

9’uncu dakikada Payasspor atağında İhsan’ın kafa vuruşunda Gökhan topu çizgi üzerinden çelerek filelere gitmesine izin vermedi.

11’inci dakikada Batuhan, ceza sahası dışından sürüklediği topla ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top direğe çarparak geri döndü.

40’ıncı dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Mustafa düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

82’nci dakikada Ekrem Muhammed’e yaptığı faul sonucu direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Karşılaşma sonucunda Karacabey Belediyespor, Payasspor‘u 2-0 mağlup etti.

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