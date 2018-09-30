Karacabey Belediyespor - Gölcükspor: 0-0

Yasin KESKİN / KARACABEY (BURSA) (DHA)
STAT: M. Fehmi Gerçeker
HAKEMLER: Önder Turgay Demirdak (xx), Gökhan Özkan (xx), Melih Kurtuluş (xx)
KARACABEY BELEDİYESPOR: Mehmet Mert (xx) - Hüseyin (x), İlker (x), Muhammed Kerem (x) (Dk. 84 Emirhan), İlyas (x), Batuhan (x), Berkin (xx) (Dk. 65 Ercan x), Fatih Nurullah (x), Cenk (x), Ömer (x) (Dk. 55 Abdullah x), Mehmet (x)
GÖLCÜKSPOR: İlyas (xx) - Kadir (x), Ali (x), Furkan (x), İbrahim (x), Uğur (x) (Dk. 58 Muhammed Oğuz x), Rıdvan (x), Ali (x) (Dk. 75 Barış x), Sercan (x), Onur (x), Ömer Faruk (x)(Dk. 82 Ferhat)
SARI KARTLAR: İlker, Hüseyin, Mehmet, İlyas, Muhammed (Karacabey Belediyespor) - Ali Mert, Sercan, Onur, Ali Göçmen, Kadir, Furkan (Gölcükspor)
TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup karşılaşmasında Karacabey Belediyespor ile Gölcükspor 0-0 berabere kaldı.
27’nci dakikada İlyas’ın kullandığı serbest vuruşta top az farkla auta çıktı.
44’üncü dakikada İlker’in ortasında bomboş pozisyonda topla buluşan Batuhan topa dokunamadı.
49’uncu dakikada Batuhan’ın vuruşunda kaleci İlyas parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.
61’inci dakikada Ömer Faruk’un vuruşunda kaleci Mehmet Mert topu kornere çeldi.
66’ncı dakikada İlker’in ceza sahasında vuruşu sonucu kaleci İlyas topu kornere çeldi.
70’inci dakikada ceza sahasına ortalanan topa İlker ve Ercan boş pozisyonda dokunamadı.
85’inci dakikada kullanılan kornerde ceza sahasında topla buluşan Onur müsait pozisyonda olmasına rağmen topu kafayla auta attı.
87’nci dakikada Barış’ın vuruşunda kaleci Mehmet Mert topu kornere çeldi.
Karşılaşma sonucunda Karacabey Belediyespor, Gölcükspor‘la 0-0 berabere kaldı.
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