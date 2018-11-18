Karacabey Belediyespor - Diyarbekirspor: 1-0

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA)

STAT: M. Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Emre Yüksel (xx), Ahmet Yaşılak (xx), Selim Konukçu (xx)

KARACABEY BELEDİYESPOR: Burak (xxx) - Ömer Faruk (xxx), Hüseyin (xxx), Gökhan (xxx), İlker (xxx), Muhammed Kerem (xxx), İlyas (xxx), Batuhan (xxx) (Dk. 83 Mustafa x), Cenk (xxx), Ömer (xxx), Ercan (xx) (Dk. 67 Berkin x)

DİYARBEKİRSPOR: Gökhan (x) - Saffet (x), Emre (x), Özgür (xx), Sedat (x) (Dk. 52 Osman x), Umut (xx) (Dk. 46 Gökhan Ünver x), Gökhan Köseoğlu (xx), Emre (x) (Dk. 77 Tugay x), Fikret (x), Aykut (x), Tolga (x)

GOL: Dk. 47 Batuhan (Karacabey Belediyespor)

SARI KARTLAR: Burak, İlyas, Gökhan, İlker, Ömer, Berkin (Karacabey Belediyespor) - Tolga, Umut (Diyarbekirspor)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, sahasında Diyarbekirspor’u 1-0 mağlup etti.

2’nci dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan İlker’in vuruşunda top kaleci Gökhan’ın müdahalesiyle ceza sahasına geri döndü.

5’inci dakikada Gökhan’ın vuruşunda top az farkla auta çıktı.

7’nci dakikada Ömer Faruk’un ortasında Muhammed Kerem’in vuruşu sonucu top az farkla auta çıktı.

34’üncü dakikada Batuhan’ın vuruşu sonucu topu iyi takip eden Emre topa son anda müdahale ederek topun filelere gitmesine izin vermedi.

45’inci dakikada Ömer Faruk’un ortasında ceza sahasında müsait pozisyonda topla buluşan Muhammed Kerem topa dokunamadı.

47’nci dakikada İlker’in pasıyla topla buluşan Batuhan’ın vuruşu sonucu direğe çarpan top ağlara gitti: 1-0.

50’nci dakikada Tolga’nın vuruşunda top üstten auta çıktı.

70’inci dakikada Muhammed Kerem’in vuruşunda top kaleci Gökhan’da kaldı.

74’üncü dakikada Tolga’nın ortasında ceza sahasında topla buluşan Gökhan’ın vuruşunda top kaleci Burak’ta kaldı.

88’inci dakikada Mustafa’nın vuruşunda top Emre’ye çarparak kornere çıktı.

Karşılaşma sonucunda Karacabey Belediyespor, Diyarbekirspor\'u 1-0 mağlup etti.

(FOTOĞRAFLI)