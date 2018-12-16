Karacabey Belediyespor - Cizrespor: 0-0

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa) (DHA)

STAT: M. Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Serhad Ürkmez (x), Agah Kaan Kuloğlu (x), Göktuğ Hazar Erel (x)

KARACABEY BELEDİYESPOR: Mehmet Mert (x) - Ömer Faruk (x), Hüseyin (x), Gökhan (x), İlker (x), Muhammed (x) (Dk. 61 Berkin x), İlyas (x), Anıl (x), Cenk (x), Ömer (x) (Dk. 46 Mustafa x), Ercan (x) (Dk. 71 Emirhan x)

CİZRESPOR: Engin (x) - Emre (x), Emrah (x), Sefa (xx), Mazlum (x), Sayim (x), Burak (xx), Emrah (x), Mert (x) (Dk. 85 Abdulcelil x), Yusuf (x) (Dk. 78 Yunus Emre x), Mustafa (x)

SARI KART: Anıl (Karacabey Belediyespor)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, sahasında Cizrespor’la 0-0 berabere kaldı.

15’inci dakikada İlyas’ın kaybettiği topla ceza sahasına giren Mazlum’un vuruşunda kaleci Mehmet Mert topa müdahale ederek ceza sahasına çeldi.

20’nci dakikada Yusuf’un vuruşunda top kaleci Mehmet Mert’te kaldı.

30’uncu dakikada İlyas’ın ortasında ceza sahasında topla buluşan İlker’in vuruşunda top az farkla auta çıktı.

43’üncü dakikada İlker’in vuruşunda kaleci Engin topa müdahale ederek filelere gitmesine izin vermedi.

46’ncı dakikada İlker’in kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşu sonucunda top kaleci Engin’de kaldı.

48’inci dakikada İlker’in ağlara gönderdiği top ofsayt gerekçesiyle hakem tarafından iptal edildi.

69’uncu dakikada Berkin’in vuruşunda top kaleci Engin’de kaldı.

90’ıncı dakikada Anıl’ın ortasında müsait pozisyonda bulunan Gökhan topa dokunamadı.

Karşılaşma sonucunda Karacabey Belediyespor, Cizrespor ile 0-0 berabere kaldı.

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