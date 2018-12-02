Karacabey Belediyespor - Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor: 0-1

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA)

STAT: M. Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Efe Tanrıverdi (xx), Hüseyin Otyakmaz (xx), Muhammed Sait Emre Alagöz (xx)

KARACABEY BELEDİYESPOR: Mehmet Mert (xx)- Hüseyin (x) (Dk.79 Mustafa x), Gökhan (x), İlker (x), İlyas (x), Batuhan (x), Anıl (xx)(Dk.55 Berkin x), Fatih Nurullah (x), Cenk (x), Ömer (x), Ercan (x) (Dk.65 Muhammed Kerem x)

BAYBURT İL ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR: Alişan (xx)- Erol (x) (Dk.90 Serhat x), Ali Kemal (x), Selçuk (x), Serdar (x) (Dk.90 Selim x), Okan (x) (Dk.80 Salim x), Haydar (x), Yusuf (x), Feyyaz (x), Volkan (x), İsmet (x)

SARI KARTLAR: İlker, Fatih, Hüseyin, (Karacabey Belediyespor) Erol, (Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor)

KIRMIZI KART: Dk.90+4 İlker (Karacabey Belediyespor)

GOL: Dk.76 Feyyaz (Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor)

TFF 3. Lig 3. Grup\'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, sahasında lider Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor’a 1-0 mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

9’uncu dakika Batuhan’ın vuruşunda kaleci Alişan’ın müdahale ettiği top kale direğine çarparak kornere çıktı.

31’inci dakikada Volkan’ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Ali Kemal’in topu bekletmeden vuruşunda top kaleci Mehmet Mert’te kaldı.

44’üncü dakikada Ali Kemal’in vuruşunda top direğe çarptıktan sonra kaleci Mehmet Mert’in sırtına çarparak kornere çıktı.

68’inci dakikada Hüseyin’in vuruşunda top az farkla auta çıktı.

76’ncı dakikada Volkan’ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Feyyaz kafayla topu filelere gönderdi : 0-1

90+4’üncü dakikada İlker çift sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Karşılaşma sonucunda, Karacabey Belediyespor, Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor ‘a 1-0 mağlup oldu.

(FOTOĞRAFLI)