Karacabey Belediyespor - Ankara Adliyespor: 2-1

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa) (DHA)

STAT: M. Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Fevzi Erdem Akbaş (xx), Tuncay Çalıkoğlu (xx), Ömer Kibiroğlu (xx)

KARACABEY BELEDİYESPOR: Burak (xx), Hüseyin (xx) (Dk. 56 Abdullah x), Gökhan (xx), İlker (xx), Muhammed Kerem (xx), Bünyamin (xx), Anıl (xx), Fatih Nurullah (xx), Ömer (xx) (Dk. 40 Batuhan x), Emirhan (xx) (Dk. 83 Ogün Aytaç x), Mehmet (xx)

ANKARA ADLİYESPOR: Sercan (x), Cevher (x), Mustafa (x) (Dk. 90 Deniz x), Ali (x) (Dk. 67 Cevatcan x), Fatih (x), Salih (xx), Aykut (x), Veli (x), Barış (x), Erol (x), Serkan (x) (Dk. 67 Caner x)

GOLLER: Dk. 58 (P) Anıl, Dk. 90+3 Abdullah (Karacabey Belediyespor) - Dk. 7 Ali (Ankara Adliyespor)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, sahasında Ankara Adliyespor’u 2-1 mağlup etti.

3’üncü dakikada Veli’nin ceza sahası içerisinden vuruşunda top auta çıktı.

7’nci dakikada Ali Aydemir yaklaşık 20 metre sürdüğü topu düzgün bir vuruşla kaleci Onur’un sağından filelere gönderdi: 0-1.

16’ncı dakikada İlker’in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Fatih Nurullah’ın vuruşunda kaleci Sercan topu kornere çeldi.

39’uncu dakikada İlker’in ortasında Hüseyin’in kafa vuruşu sonucunda top auta çıktı.

45’inci dakikada Ali’nin vuruşunda top az farkla auta çıktı.

57’nci dakikada Batuhan Barış tarafından ceza sahası içerisinde düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Akabinde penaltıyı kullanan Anıl topu ağlara gönderdi: 1-1.

89’uncu dakikada Ogün Aytaç’ın ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Sercan topu kornere çeldi.

90’ıncı dakikada Salih’in vuruşunda top üstten auta çıktı.

90+3\'üncü dakikada Abdullah, Nurullah’ın pasıyla ceza sahasında topla buluştu. Topa bekletmeden sert ve düzgün bir vuruş yapan Abdullah topu filelere gönderdi: 2-1.

Karşılaşma sonucunda Karacabey Belediyespor, Ankara Adliyespor\'u 2-1 mağlup etti.

FOTOĞRAFLI