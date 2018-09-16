Karacabey Belediyespor - 1461 Trabzon: 1-2

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa) (DHA)

STAT: M. Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Mehmet Semih Güçlü (x), Necmi Demir (x), Ferhat Dalgıç (x)

KARACABEY BELEDİYESPOR: Burak (x), Ömer Faruk (x), Hüseyin (x), Gökhan (x),Ogün (x) (Dk.46 Abdullah x), İlker (x), Muhammed (x), İlyas (x), Batuhan (x), Anıl(xx) (Dk.46 Abdullah x), Fatih (x) (Dk.74 Mehmet x)

1461 TRABZON: Bahadır (xx), Hüseyin (xx), Alpay (xx), Sami (xx), Furkan (xx) (Dk.46 İsmail xx), Bekir (xx),Yağızcan (xx)(Dk.80 Mert x), Yunus (xx), Ferhat (xx) (Dk.68 Cafer x), Burak (xxx), Serkan (xx)

GOLLER: Dk. 47 Muhammed Kerem (Karacabey Belediyespor) - Dk. 11, Dk. 29 Burak (1461 Trabzon)

KIRMIZI KARTLAR: Dk.87 Emirhan (Karacabey Belediyespor) - Dk.86 İsmail (1461 Trabzon)

SARI KARTLAR: İlker, Hüseyin İriç, Ogün, Batuhan, İlyas, Gökhan (Karacbey Belediyespor) - Yağızcan, Hüseyin Onur, Yunus, Bahadır, Cafer, (1461 Trabzon)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, sahasında 1461 Trabzon’a 2-1 mağlup oldu.

11’inci dakikada Alpay’ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Burak, topu bekletmeden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1.

29’uncu dakikada ceza sahası içerisinde Semih’in pasıyla topla buluşan Burak topu bir kez daha ağlara gönderdi: 0-2

45’inci dakikada Ogün’ün kullandığı korner vuruşu sonucu topla buluşan İlker’in kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

47’nci dakikada Muhammed Kerem’in vuruşunda top ağlara gitti: 1-2.

65’inci dakikada kullanılan korner vuruşunda Gökhan’ın kafa vuruşu sonucu Yunus Emre topu çizgi üzerinden kornere çeldi.

Karşılaşma sonucunda Karacabey Belediyespor, 1461 Trabzon‘a 2-1 mağlup oldu.

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