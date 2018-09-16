T24 LogoT24 Logo
Spor

Karacabey Belediyespor - 1461 Trabzon: 1-2

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa) (DHA) STAT: M

16 Eylül 2018 22:51

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa) (DHA)

STAT: M. Fehmi Gerçeker
HAKEMLER: Mehmet Semih Güçlü (x), Necmi Demir (x), Ferhat Dalgıç (x)
KARACABEY BELEDİYESPOR: Burak (x), Ömer Faruk (x), Hüseyin (x), Gökhan (x),Ogün (x) (Dk.46 Abdullah x), İlker (x), Muhammed (x), İlyas (x), Batuhan (x), Anıl(xx) (Dk.46 Abdullah x), Fatih (x) (Dk.74 Mehmet x)
1461 TRABZON: Bahadır (xx), Hüseyin (xx), Alpay (xx), Sami (xx), Furkan (xx) (Dk.46 İsmail xx), Bekir (xx),Yağızcan (xx)(Dk.80 Mert x), Yunus (xx), Ferhat (xx) (Dk.68 Cafer x), Burak (xxx), Serkan (xx)
GOLLER: Dk. 47 Muhammed Kerem (Karacabey Belediyespor) - Dk. 11, Dk. 29 Burak (1461 Trabzon)
KIRMIZI KARTLAR: Dk.87 Emirhan (Karacabey Belediyespor) - Dk.86 İsmail (1461 Trabzon)
SARI KARTLAR: İlker, Hüseyin İriç, Ogün, Batuhan, İlyas, Gökhan (Karacbey Belediyespor) - Yağızcan, Hüseyin Onur, Yunus, Bahadır, Cafer, (1461 Trabzon)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, sahasında 1461 Trabzon’a 2-1 mağlup oldu.

11’inci dakikada Alpay’ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Burak, topu bekletmeden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1.
29’uncu dakikada ceza sahası içerisinde Semih’in pasıyla topla buluşan Burak topu bir kez daha ağlara gönderdi: 0-2
45’inci dakikada Ogün’ün kullandığı korner vuruşu sonucu topla buluşan İlker’in kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
47’nci dakikada Muhammed Kerem’in vuruşunda top ağlara gitti: 1-2.
65’inci dakikada kullanılan korner vuruşunda Gökhan’ın kafa vuruşu sonucu Yunus Emre topu çizgi üzerinden kornere çeldi.
Karşılaşma sonucunda Karacabey Belediyespor, 1461 Trabzon‘a 2-1 mağlup oldu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yasin KESKİNKARACABEY Bursa DHA STATFehmi Gerçeker HAKEMLER Mehmet Semih GüçlüNecmi DemirFerhat DalgıçBELEDİYESPOR BurakFarukHüseyinGökhanDkAbdullahMuhammedBatuhanAnılxx DkFatihMehmetTRABZON BahadırAlpay
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24