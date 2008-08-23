Karacaahmet'te bomba

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, mezarlık görevlileri, mezarlığın, Nuhkuyusu Caddesi üzerindeki otobüs durağının hemen arkasına denk gelen bölümünde, beze sarılı şüpheli cisim fark etti.

Olay yerine gelen uzman ekipler tarafından alınan güvenlik önlemleri sonrası, şüpheli cisim fünye ile patlatıldı. Yapılan inceleme sonucu, beze sarılı kavanoz içerisinde, "zaman ayarlı, parça tesirli ve elektrik ateşlemeli" patlayıcı bulunduğu tespit edildi.

Güvenlik önlemleri çerçevesinde cadde bir süre trafiğe kapatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dün Karacaahmet Mezarlığı'nda, dünürü Abdullah Sarımermer'in cenazesinin defni sırasında bulunmuştu.

DHA'nın bildirdiğine göre bombanın A-4 tipi plastik patlayıcı olduğu ve bir termos içinde etrafının metalle güçlendirildiği belirtildi.

15 dakika kala imha edildi

Zaman ayarlı olduğu belirtilen bombanın bulunmaması durumunda saat 15.00'da patlayacağı öğrenildi. Üzerinde dijital gösterge bulunan bombanın, patlamasına 15 dakika kala imha edildiği bildirildi. Bomba otobüs durağının hemen 10 metre arkasında bulunuyordu.

Bombanın bulunduğu yerde ikinci bir paket bulundu. Aynı anda bulunan ikinci paketin koli bandıyla sarıldığı ve bomba süsü verildiği öğrenildi. Fünyeyle patlatılan ikinci paketten ise erkek iç çamaşırı çıktı.

Şişli'de de şüpheli paket paniği

Şişli Esentepe Caddesi’nde TMSF binası ile metro girişine 50 metre uzaklıkta kaldırım kenarına bırakılan bir çanta şüpheli görününce korku ve paniğe yol açtı.

Paket vatandaşlar tarafından fark edilince olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alarak Esentepe Caddesini trafiğe kapattı.

Çevreye toplanan vatandaşları uzaklaştıran polis ekipleri daha sonra bomba imha uzmanlarını çağırdı. Kısa süre içinde olay yerine gelen uzaman ekipler, özel kıyafetlerini giydikten sonra şüpheli görünen çantayı incelemeye aldı.

Daha sonra incelenen çanta fünye ile patlatıldı. Fünye ile patlatılan çantanın içinden masaj aleti çıktı. Cadde daha sonra trafiğe açıldı.