-Karacaahmet Mezarlığı'nda yoğun güvenlik önlemi İstanbul (A.A) - 08.10.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün sabah saatlerinde vefat eden annesi Tenzile Erdoğan'ın defnedileceği Karacaahmet Mezarlığı'nda sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Başbakan Erdoğan'ın dün Özel İstanbul Medipol Hastanesinde vefat eden annesi Tenzile Erdoğan'ın cenazesinin defnedileceği Karacaahmet Mezarlığı'nda hazırlıklar başladı. Polis ekipleri, sabah saatlerinde mezarlığın ana girişinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Mezarlığa, cenazesi olan vatandaşların dışında kimsenin girmesine izin verilmiyor. Mezarlık önünde bulunan Nuhkuyusu Caddesi üzerinde park eden araçlar da çekici yardımıyla kaldırılıyor.