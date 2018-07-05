Karaca Mağarası'na ziyaretçi akını

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE (DHA)- GÜMÜŞHANE\'de dünyanın sayılı damlataş mağaralarından olan, 150 milyon yıllık olduğu belirtilen Karaca Mağarası, yerli-yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Gümüşhane\'de yer alan toplam 100 metre uzunluğa, 1500 metre kare genişliğe sahip mağara, elipse benzeyen 4 ayrı bölümün birleşmesi ile meydana geliyor. Karaca Mağarası, çok çeşitli renk ve şekillerde damlataşlardan oluşuyor. Sarkıtlar, dikitler, sütunlar ve desenli duvarlar ile mağara, içeriye doğru gidildikçe huni şeklinde genişliyor. Tavan yüksekliği 18 metre olan mağara, yerli-yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Karadeniz turuna çıkan Mardinli Kadriye Ekin, mağaranın görülmesi gereken bir yapı olduğunu belirterek, \"Çocuklar yolda Karaca Mağarası olduğundan bahsetti. Ben sıradan bir mağara zannettim, gerçekten çok şaşkınım. Sanki birileri buraları elle yapmış. Gerçekten muhteşem\" dedi.

Yakup Arslan ise \"Ankara\'dan gelen misafirlerimizi getirdik. Gerçekten doğa harikası, muazzam bir yer. Dikkat çekici şekiller var\" ifadelerini kullandı.

Mağarayı ziyaret eden Fatih Ekin de \"Burası harika bir yer. Buralara gelip görmek lazım, ülkemizin güzelliklerinden faydalanmak lazım\" diye konuştu.



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