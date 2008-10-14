Karaca: Katkı payı özel hastaneye ceza

Özel hastaneye sevksiz giden katkı payı ödeyecek

Özel hastaneler, 1 Ekim’de yürürlüğe giren “Sağlık Uygulama Tebliği”nin getirdiği yeni düzenlemelerden şikâyet ediyor. Türkiye’deki özel sağlık kurumlarını temsil eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sağlık Kurumları Meclisi’nin başkanlığını yürüten Seyit Karaca, katkı payı uygulamasını eleştirdi.TOBB Sağlık Kurumları Meclisi Başkanı Karaca, hastalardan tüm sağlık kurumlarında standart miktarda katkı payı alınması gerektiğini, aksi halde özel hastanelerin cezalandırılmış olacağını söyledi.Karaca, “Bizim dikkat çektiğimiz hususların bir kısmı başımıza gelmeye başladı. Maalesef Sağlık Kurumları Meclisi’ne yavaş yavaş sektördeki daralmayı gerekçe göstererek işten çıkarmalar sonucu bilirkişi görüşleri sorulmaya başlandı” dedi.Bazı uygulamalarla özel hastanelerin cezalandırıldığını söyleyen Seyit Karaca, “Bazı hizmetlerde ölçüsüz fiyat düşürmeler, bunun yanı sıra katılım payının yeniden revize edilerek, bir nevi özel hastaneleri cezalandırır konuma düşürülmesi yeni sıkıntılara neden oldu” diye konuştu.Uygulamadaki bir diğer aksaklığa dikkat çeken Karaca, şöyle konuştu: “Katılım paylarını tahsilat görevi eczanelere verildi. Bu uygulamanın devreye girdiği 10 günlük süreçte, vatandaşlarla kavga eder duruma geldiler.”