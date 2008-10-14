T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Karaca: Katkı payı özel hastaneye ceza

Özel hastaneler, 1 Ekim’de yürürlüğe giren Sağlık Uygulama Tebliği’yle sektörde daralmanın başladığını savunuyor. TOBB Sağlık Kurumları Meclisi Başk

14 Ekim 2008 03:00

Özel hastaneler, 1 Ekim’de yürürlüğe giren Sağlık Uygulama Tebliği’yle sektörde daralmanın başladığını savunuyor. TOBB Sağlık Kurumları Meclisi Başkanı Seyit Karaca, özel hastanelerde alınan katkı payının, özel sağlık kurumlarını cezalandırdığını savundu.
 
Özel hastaneye sevksiz giden katkı payı ödeyecek

Özel hastaneler, 1 Ekim’de yürürlüğe giren “Sağlık Uygulama Tebliği”nin getirdiği yeni düzenlemelerden şikâyet ediyor. Türkiye’deki özel sağlık kurumlarını temsil eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sağlık Kurumları Meclisi’nin başkanlığını yürüten Seyit Karaca, katkı payı uygulamasını eleştirdi.

TOBB Sağlık Kurumları Meclisi Başkanı Karaca, hastalardan tüm sağlık kurumlarında standart miktarda katkı payı alınması gerektiğini, aksi halde özel hastanelerin cezalandırılmış olacağını söyledi.

Karaca, “Bizim dikkat çektiğimiz hususların bir kısmı başımıza gelmeye başladı. Maalesef Sağlık Kurumları Meclisi’ne yavaş yavaş sektördeki daralmayı gerekçe göstererek işten çıkarmalar sonucu bilirkişi görüşleri sorulmaya başlandı” dedi.

Bazı uygulamalarla özel hastanelerin cezalandırıldığını söyleyen Seyit Karaca, “Bazı hizmetlerde ölçüsüz fiyat düşürmeler, bunun yanı sıra katılım payının yeniden revize edilerek, bir nevi özel hastaneleri cezalandırır konuma düşürülmesi yeni sıkıntılara neden oldu” diye konuştu.

Uygulamadaki bir diğer aksaklığa dikkat çeken Karaca, şöyle konuştu: “Katılım paylarını tahsilat görevi eczanelere verildi. Bu uygulamanın devreye girdiği 10 günlük süreçte, vatandaşlarla kavga eder duruma geldiler.”

(AA)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24