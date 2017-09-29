Karaburun'un tek futbol sahası bakımsızlıktan harabeye döndü

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in 10 bin nüfuslu ilçesi Karaburun\'un tek futbol sahası, bakımsızlıktan artık tarlayı andırırken tesislerin içi de harabeye döndü.

İlçe halkı ve gençlerin spor yapması gereken sahada harabe haline gelen soyunma odalarını madde bağımlıları mesken tuttu. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü\'ne (GSİM) ait olan yaklaşık 2 bin 500 seyirci kapasiteli sahada çimlerin sulaması, Büyükşehir Yasası olarak bilinen ilçelerin il merkezlerine bağlandığı yasanın yürürlüğe girmesi sonrası aksamaya başladı. Belediyeler, GSİM ve İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) arasında su parası tartışması çıkmasıyla çimlerin bakımı durdu. Kışın yağmurlarla çimleri kısmi olarak yeşeren saha, yaz aylarında ise çorak araziye dönmeye başladı.

Saha zeminini yabani otlar basarken soyunma odaları ve tuvaletler de içler acısı hale geldi. Sahada yazın hiç kullanılmayan tuvalet ve soyunma odaları, madde bağımlılarının yuvası oldu. Ev sahibi olduğu maçları bu tesiste oynayıp antrenmanlarını burada yapan İzmir 2\'nci Amatör Lig\'deki Karaburun Gençlerbirliği\'nin başkanı Ramazan Kaplan, şimdiye kadar saha için kapısını çaldıkları hiçbir kurumdan olumlu yanıt alamadıklarını söyledi. Mordoğan\'daki sahanın da benzer durumda olduğunu belirten Kaplan, \"Ligimiz şubat ayında başlayacak. Sahanın elden geçirilmesi veya suni çim hale getirilmesi için 3 yıldır mücadele veriyorum. Aileler sahanın halini görünce çocuklarını spor yapmaya göndermiyor\" dedi.

İlçe gençlerini kötü alışkanlıklardan uzak tutup spora yönlendirmek için tesisin elden geçmesi gerektiğini vurgulayan Kaplan, \"Kulüp olarak 19 Mayıs ve 29 Ekim\'de turnuvalar düzenliyoruz. Bu yıl atletizm turnuvası da başlatacağız. Gençlerimizi lig maçlarında bu sahaya çıkarmak zorunda kalınca içim parçalanıyor. Artık çözüm istiyoruz. Hem Karaburun hem de Mordağan\'daki sahalar bu halden kurtulmalı\" diye konuştu.

İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü\'nün Karaburun Sahası\'nın yenilenmesi için geçtiğimiz aylarda arazide ölçümler yaparak proje hazırladığı, ancak bütçe için Gençlik Spor Genel Müdürlüğü\'nden onay beklendiği öğrenildi.

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