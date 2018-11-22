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Karaburun'un tarihi köyünde inceleme

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- TÜRKİYE ile Yunanistan arasında 1923 yılında imzalanan mübadele anlaşmasıyla birlikte Rumların terk ettiği İzmir'in Karaburun ilçesine bağlı Sazak köyünde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı

22 Kasım 2018 14:24

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- TÜRKİYE ile Yunanistan arasında 1923 yılında imzalanan mübadele anlaşmasıyla birlikte Rumların terk ettiği İzmir\'in Karaburun ilçesine bağlı Sazak köyünde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı. Definecilerin yıllar içinde evleri talan edip yağmaladığı köyün koruma altına alınıp alınmayacağı belirlenecek.
Karaburun ilçesine bağlı Sazak köyünde yaşayan Rumlar, 1923 yılında Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan mübadele anlaşmasıyla bölgeden ayrılıp, Sakız Adası\'na yerleşti. Boşalan köy, zaman içinde define avcıları tarafından talan edildi. Köyden geriye, yıkık dökük tarihi kalıntılar kaldı.
Karaburun Kent Konseyi Başkanı Goncagül Karaağaç Ekici, Ağostos ayında, köyün tarihine dikkat çekerek korunması yönünde çağrıda bulundu. Bu çağrının ardından İzmir İl Kültür Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Çeşme Müzesi Müdürlüğü ekipleri, Sazak köyüne giderek incelemelerde bulundu. Köyde kalan kalıntıları yerinde gören ekipler, incelemelerin ardından bölgenin koruma altına alınıp alınmayacağına dair kararını verecek.

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