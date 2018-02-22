Karaburun'da yunus şov

KARABURUN (İzmir), (DHA) - İZMİR\'in Karaburun ilçesi Karareis Koyu açıklarında, balıkçıların fark ettiği 3 yunus, renkli görüntüler oluşturdu.

Karaburun\'dan geçen bir grup yunus, bölgede avlanan balıkçılar tarafından görüntülendi. Karareis Koyu açıklarında denize dalıp, çıkan yunuslar, izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. 3 yunusu gören teknedeki olta balıkçıları, bu güzel manzarayı cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti. Bir süre devam eden bu şov, yunusların gözden kaybolmasıyla son buldu.

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