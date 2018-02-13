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Karaburun'da yaşam alanı kalmadı (2)

'MUHATAP ALINMIYORUZ' Karaburun Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Çakır ise yetkililerin kendilerini muhatap almadığını söyleyerek sitem etti

13 Şubat 2018 17:59

\'MUHATAP ALINMIYORUZ\'
Karaburun Belediye Başkanı CHP\'li Ahmet Çakır ise yetkililerin kendilerini muhatap almadığını söyleyerek sitem etti. Kendilerinin görüş ve düşüncelerini almadan projelere Ankara\'dan onay verdiklerini savunan Ahmet Çakır, halkı temsil ettiklerini ve kendilerinin de ilçe adına söz haklarının bulunduğunu belirtti. Çakır, \"Öyle bir konuma geldik ki sanki Karaburun’da yaşayan yerel yönetimler olsun halk olsun, yapılan tüm projelerin karşısında. Öyle bir durum söz konusu değil. Bu izleri söküp atmak istiyoruz. Gelsinler bize de sorsunlar. Bu projeler nerede yapılabilir, nasıl yapılabilir? Kağıt üzerinde bu projeler olmaz\" dedi.
İlçede taş ocağına ihtiyaç olduğunu, Karaburun’un uygun yerinde tesislerin kurulması halinde bunu kendilerinin teşvik edeceğini açıklayan Ahmet Çakır, \"Fakat gelişigüzel, tarımı engelleyecek, doğayı bozacak şekilde, insanların yaşamlarının olduğu ortamlarda bu projeleri hayata geçirmeye kalkarsanız tabii ki biz de mücadele edeceğiz. Olması gereken yerde, olması gereken şekilde projeler üretildikten sonra bizden onay çıkar. Biz alim değiliz. Bu halkı temsil ediyorsak, halk da bize güvenerek seçtiyse, herhalde bizim de burada küçücük de olsa söz hakkımız olmalı. Yanlış yapılan her işin karşısında duracağız\" ifadelerini kullandı.

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)

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