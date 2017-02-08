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Çevre

Karaburun’da RES’lerin kapasite artışına izin çıkmadı

İzmir 6. İdare Mahkemesi, Lodos A.Ş.’ne ait Karaburun RES’in 47 ilave türbinlik kapasite artışı projesinin ‘ÇED Olumlu Kararı’nı iptal etti

08 Şubat 2017 16:34

İzmir 6. İdare Mahkemesi, Lodos A.Ş.’ne ait Karaburun RES’in 47 ilave türbinlik kapasite artışı projesinin ‘ÇED Olumlu Kararı’nı iptal etti.

Evrensel’den Özer Akdemir’in haberine göre Lodos A.Ş.’ne ait Karaburun RES’in 47 ilave türbinlik kapasite artışı projesine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen ‘ÇED Olumlu Kararı’ İzmir 6. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

ÇED kararına karşı 78 Karaburunlu yurttaşın açtığı davada mahkeme ÇED iptal kararını “projeye ait üretim lisansının tadil edildiği ve kapasite artışına konu 47 türbinin tamamının projede belirtilen koordinatlarının dışında konumlandırıldığı, bu suretle de ÇED Olumlu Kararı verilen RES sahası etki alanının değiştiği” gerekçesine dayandırdı. Oybirliği ile alınan kararda mahkeme gerçekleştirilmesi planlanan kapasite artışına ilişkin projenin son halinin esas alınarak yeniden proje tanıtım dosyası hazırlanarak ÇED sürecinin başlatılması gerektiği sonucuna vardı.

Son mahkeme kararıyla ilgili Karaburun Kent Konseyi bir açıklama yaparak EPDK’nın RES’lerin yerlerinin değiştirilmiş olmasına rağmen şirkete onay verdiği hatırlatıldı. Kent Konseyi; “Şunun iyi bilinmesini isteriz ki, bu hukuk mücadelesi, yüzölçümünün %71’i RES proje sahası olarak, zeytinlikleri, meraları da dahil olmak üzere, 6 firmaya tahsis edilen, evlerin 150 metre yakınına kadar türbin kurulumuna izin verilebilen, Türkiye’nin Önemli Doğa Alanlarından biri olan, Özel Çevre Koruma Alanı İlanı için Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce Teklif Raporu hazırlanan bu çok özel ve hassas Yarımada’nın yaşam hakkı ve yaşam alanlarını koruma mücadelesidir” denildi.

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