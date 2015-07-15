Karaburun'da RES toplantısına protesto: Türbinleri kendi bahçenize dikin

İzmir'in Karaburun ilçesinde, çevreciler ve köylüler, 166 türbin direkli RES (Rüzgar Enerjisi Santrali) projesinin, ilk 47 türbinini yapan Lodos firmasının, kalan bölümleri tamamlamak için köylülerle yaptığı toplantı protesto edildi. Çevrecilerin protestolarına, RES’te çalışan işçilerin ellerindeki, ’Yerli enerjiye evet’, ’temiz enerji’ yazılı pankartlarla karşılık verdi. Camiye ’RES’e evet’ yazılı pankartın asılması, iki taraf arasında arbedeye neden oldu. Olayları yatıştırmaya çalışan CHP İzmir milletvekili Tacettin Bayır ise, bir jandarma astsubayının elindeki sopayla kendisine doğru hareket edip başına vurmasını, eliyle tutarak önledi.

DHA'dan Taylan Yıldırım'ın haberine göre, Karaburun'da166 türbin direkli RES projesine başlayan Lodosfirması bunlardan 47 türbini dikip, elektrik üretimine geçti, ancak Yayla Köyü sakinlerinin ve çevrecilerin davaları sonrasında mahkeme, firmanın proje lisansını iptal etti, 47 türbinin de çalışmasının durdurulmasına karar verdi.

İnşaatı tamamlanan türbinlerden elektrik üretimine mahkeme kararına rağmen EPDK’dan alınan izinle yeniden başlayan firma, projenin kalan bölümünü tamamlayabilmek için, yeniden girişimlerde bulundu. Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden gelen görevliler ile firma yetkilileri, Yayla Köyü’nde, halk katılım toplantısı düzenlemek istedi.

Toplantı, çevrecilerin engeline takıldı

Ancak toplantı yapılacağı haberini alan çevreciler ve türbin direklerinin dikilmesinin planlandığı köylerde oturan vatandaşlar, Karaburun merkezde toplandı. Protestocular daha sonra toplu olarak 12 kilometre uzaklıktaki Yayla Köyü’ne gitti. Jandarma özel timlerinin olası bir olaya müdahale etmek için köy girişinde önlem aldığı gözlendi. Araçlarından inen çevreciler ve köylüler, toplantının yapılacağı köy camisine geçti. Burada toplantıyı protesto eden çevreciler, katılımcı olmadıkları göstermek için sandalyeleri toplayıp alanı boşaltı.

' Bunun adı temiz enerji değil'

Karaburun’u RES’e kurban vermeyeceklerini söyleyen çevreciler, projeyi protesto edip, ’Bunun adı temiz enerji değil, talan’ parkartı açtı.

Çevrecilerin bu hamlesine karşılık ise, bu kez de caminin duvarına ’RES’e evet’ pankartı asan firma çalışanları, ’Temiz enerji’, ’Yerli enerjiye evet’ dövizleri taşıdı. Jandarmanın alanın bir bölümünde olası olaya müdahale etmek için beklediği protesto sırasında, firma taraftarları ile çevreciler arasında zaman zaman yaşanan sözlü tartışmaları, araya giren diğer protestocular önledi.

Protestoya destek verenler arasında, 70 yaşındaki Neval Kepeli de yer aldı. Elinde döviz taşıyıp tepkisini bağırarak gösteren Neval Kepeli, "Köyün içine kadar, kapımıza kadar geldiler, bunlara karşıyız. Yapılmasını istemiyoruz" dedi.

Çevrecilere destek verenler arasında yer alan CHP İzmir milletvekili Tacettin Bayır, "Firma yetkililerinin ellerinde taşıdıkları pankartlar gerçeği yansıtmıyor. Biz de temiz enerji diyoruz. Yeşil enerji diyoruz. Çünkü enerjiyi tüketiyoruz. Bizim karşı olduğumuz enerji üretimi değil, gelişi güzel türbin direklerinin dikilerek enerji elde edilmeye çalışılması. Bu yarımadanın tamamının firmaya verilmesine karşıyız. Şirket köylülere karşı, davalar açıyor, bana da açsınlar ben de onlara karşıyım. Onlarla TBMM çatısı altında da mücadele edeceğim" dedi.

' Yok ederek enerji üretilemez'

CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok da, "Temiz enerji diyerek, doğal güzellikteki çevremizin yok edilmeye çalışılmasına karşı çıkıyoruz. Elbette enerji üretimi olsun ama bu şekilde, yok ederek enerji üretilemez. Köyler yaşam kaynaklarında, hayvancılığın tehdit altına girdiğini söylüyorlar. Hayvanlar ve bitkilere tahribat getiriyor. Sayılarının artırılması demek mevcut zararın artması demek. Onlar enerji üretimine hayır demiyorlar, uygulamalara hayır diyorlar. Ranta ve talana alet edilen bir doğa istemiyoruz. Doğadan faydalanmak demek faydalanılacak bir doğa bırakmamak değil" dedi.

'Köy inşaat sahasına döndü'

Firmaya karşı ilk mücadeleyi veren, davayı açanlar arasında yer alan Yayla Köyü eski muhtarı Yusuf Arıcı, "Biz projeye karşı değiliz. Köyün içine kadar direklerin dikilmesine karşıyız. Hiç mi insanlar düşünülmüyor. Firma, bu türbinlerin, sağlığa zararlı mı yoksa değil mi olduğunu gösteren bir rapor getirdi mi? Köy inşaat sahasına döndü. Her taraf toz toprak oldu. Doğamız değişti. Her yıl deniz kuşları üzerimizden eksik olmazdı, bu sene biri tana bile gelmedi" dedi. Karaburun Kent Konseyi Başkanı İpar Bura Dilli ise, rezidansların ışıl ışıl olması için Karaburun’un aydınlığının söndürülmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

İş için destek verdiler

Çevrecilerin protestolarına karşılık veren RES destekçilerinden Serdal Yonca, "Ben burada yıllarca işsiz kaldım. Kimse destek vermedi. Şimdi bekçilik yapıyorum ve bir işim var. Ayrıca bir olumsuzluk da görmedim" dedi. Destek dövizi taşıyanlardan Halime Göçmen ise, eşinin firmada çalıştığını, boş dağın bir işe yaramadığın ama şimdi iş sahibi olduklarını anlattı.

Camiye 'RES'e evet' pankartı

Karşılıklı açıklamaların ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden gelen heyet toplantıyı başlatmak istedi. Bu sırada avlusunda toplantı yapılan Camiye "RES’e evet" yazılı pankartın asılması, tepkilerin yeniden başlamasına neden oldu. Camiye doğru giden çevreciler ile onlara engel olmak isteyen firma çalışanları arasında, arbede çıktı. Tarafların birbirlerine dövizlerin sopalarıyla vurmaya başlamasıyla jandarma müdahale etti.

Olayları yatıştırmaya çalışan CHP milletvekili Tacettin Bayır da arbedenin ortasında kaldı. Bu sırada bir jandarma astsubayı, Milletvekili Bayır’a elindeki sopayı kaldırıp vurmak istedi. Bayır sopayı eliyle tuttu.

Olaylar üzerine, heyet, gerekli koşulların oluşmaması nedeniyle, tutanak tutup toplantıyı bitirdi.