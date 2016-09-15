Karaburun'da piknikçi ateşi ormanı yaktı

Karaburun'un Küçükbahçe ile Urla'nın Balıklıova mahalleri arasındaki bozuk ormanlık alanda bugün saat 14.30 sıralarında alevler yükselmeye başladı. Bölgeye 3 amfibik uçak, 3 söndürme helikopteri, 20 arazöz, 5 dozer ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Piknik ateşinden çıktığı belirlenen yangın kısa sürede rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. Sahile yakın ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, bölgeye takviye ekipler sevk edildi.

Kısmen kontrol altında

Yangın kısmen kontrol altına alındı. Rüzgar nedeniyle hızla yayılan alevler geniş bir alanda etkili oldu. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yanı sıra çevre illerden de gelen takviye ekiplerle yangının tamamen kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. Karaburun Yarımadası'nın balık çiftliği işletmelerinin de bulunduğu güney batı kısmındaki bölgede etkili olan yangına vatandaşlar da müdahale etti. Piknik için bölgeye gelen bir grup kamyonetin kasasındaki hazneye doldurdukları suyu kovalarla yanan alanlara döktü. Yakındaki balık çiftliğinde çalışan Necmettin Çetin (57), "Rüzgar nedeniyle alevler hızla ilerledi. Ben de bahçe hortumuyla kuru otları ıslatmaya çalışıyorum. Yolun altında balık çiftliğinin işletmesi var, alevlerin oraya ulaşmasını engellemeye çalışıyorum. Daha önce bu bölgede pek yangın çıkmazdı" diye konuştu.