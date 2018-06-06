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Karaburun'da erkek cesedi bulundu

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karaburun ilçesinde, sahildeki kayalıklarda erkek cesedi bulundu

06 Haziran 2018 18:27

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Karaburun ilçesinde, sahildeki kayalıklarda erkek cesedi bulundu. Cesedin üzerinden, fırtına nedeniyle Ayvalık\'ta batan teknede kaybolan Hayri Kar adına banka kartı çıktı.
Bugün sabah saatlerinde Ambarseki Mahallesi Kargılı Koyu mevkisinde, deniz kenarındaki kayalıklarda erkek cesedi olduğunu görenler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, uzun süre denizde kalmasından dolayı tanınmayacak hale gelen cesedi kıyıya çıkardı.
Ceset üzerinde yapılan incelemede, kıyafetinin cebinde, Balıkesir\'in Ayvalık ilçesi açıklarında geçen 27 Mayıs\'ta batan teknede kaybolan Hayri Kar\'a ait banka kartı bulundu. Savcının incelemesinin tamamlanmasının ardından ceset, kimliğinin belirlenmesi amacıyla DNA testi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı.

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