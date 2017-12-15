Karaburun'da balık çiftliği projesinin ÇED raporuna vize çıkmadı

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Karaburun ilçesinde, 3.9 milyon metrekare deniz alanına kurulmak istenen Agromey Balık Çiftliği projesinin çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) süreci, denizel ortamda çevresel ortamın kirliliğini gösteren en önemli kriterlerden olan \'beggiatoa\' bakterisinin bölgede yoğun olduğu gerekçesiyle sonlandırıldı.

Karaburun\'da 3.9 milyon metrekare deniz alanına kurulmak istenen Agromey Balık Çiftliği projesinin İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısı geçen 25 Temmuz\'da Ankara\'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'nda yapıldı. Yerel paydaşların resmi olarak çağrılı olmadığı toplantıya, Karaburun Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Ambarseki Muhtarı Ali Kireşçi, Kent Konseyi Başkanı İpar Buğra ve Belediye Temsilcisi Mustafa Ünsal\'dan oluşan bir heyet, 3 bin ilçe sakininin projeye itiraz dilekçesiyle birlikte katıldı.

Ayrıca CHP İzmir milletvekilleri Tacettin Bayır, Musa Çam, Özcan Purçu ve Ali Yiğit de İDK toplantısına katılarak Karaburun heyetine destek verdi. Karaburun heyeti ve milletvekilleri balık çiftliği ÇED sürecinin durdurulması ve iptal edilmesi gerektiğini gerekçeleriyle birlikte komisyona aktardı. Toplantının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki\'yi ziyaret eden milletvekilleri ile Karaburun Belediye Başkanı Çakır, bu balık çiftliğinin doğaya, yerel ekonomik ve sosyal hayata vereceği geri döndürülemez zararları olduğunu belirtip, Karaburun halkının bu projenin reddedilmesi talebini iletti.

Projeyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 11.12.2017 tarihli yazıda, \"Denizel ortamda çevresel ortamın kirliliğini gösteren en önemli kriterlerden olan \'beggiatoa\' bakterisinin yoğun olduğu ve bu nedenle söz konusu alanda çevresel koşulların balık çiftliği kurulması için uygun olmadığı belirtilerek projenin ÇED sürecinin sonlandırıldığı\" bildirildi.

Bu haberle sevinen Karaburunlular, Karaburun Yarımadası\'nın su ürünleri yetiştiriciliği potansiyel alanları kapsamından çıkarılmasını ve Yarımada\'nın özel çevre koruma alanı ilanı için gerekli Bakanlar Kurulu kararının ivedilikle çıkarılmasını beklediklerini dile getirdi.

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