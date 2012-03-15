Karaburun'da balık çiftliği isyanı

T24 - İzmir’in Karaburun İlçesi’nde kurulmak istenilen balık çiftliği, bölgede yaşayanların tepkisine neden oldu. Karaburun Meydanı’nda toplananlar, ÇED bilgilendirme toplantısının yapılacağı salonu basarak kürsüyü işgal etti. Toplantının yapılmasını engelleyen protestocular, daha sonra Kaymakamlığa yürüdü.

Karaburun Belediyesi toplantı salonunda ÇED Yönetmeliği uyarınca halk katılım toplantısı yapılacağını duyan yarımadaki köy ve beldelerde yaşayan yaklaşık 300 kişi, öğle saatlerinde ilçe meydanında toplanmaya başladı.

Vatandaşlara Karaburun Belediye Başkanı Serdar Yasa’nın yanı sıra CHP İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, CHP’li Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, CHP’li Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Karaburun İl Genel Meclisi Üyesi Mustafa Ünsal ve ilçede bulunan çeşitli siyasi partilerin temsilcileri destek verdi.

Gruba hitaben konuşan CHP’li Karaburun Belediye Başkanı Serdar Yasa, yarımadanın Gerence Körfezi bölümünün balık çiftlikleri ile dolu olduğunu söyledi. Yasa, "Gerence Körfezi doldu. Artık mavi bayraklı koylarımızın balık çiftlikleri ile kirlenmesini istemiyoruz. Biz Karaburun’un yönünü ekoturizm ve kırsal kalkınma ile çizdik. Karaburun’a geri kalmış diyorlar, bu haliyle kalsın biz mutluyuz. Balık çiftliklerinin denizimizi kirletmesini istemiyoruz" dedi.

İzmir İl Genel Meclisi Üyesi Prof.Dr. Mustafa Ünsal ise kurulmak istenen çiftliğin yıllık 2 bin 500 ton kapasite ile çalışacağını ve 82 bin 500 metrekare deniz yüzeyini kullanacağını söyledi.

TOPLANTI BASILDI

Toplantının başlayacağının duyulması üzerine meydanda toplanan vatandaşlar Belediye Toplantı Salonu’na doğru ellerinde pankartlarla sloganlar atarak yürüyüşe geçti. Toplantı salonunu basan göstericiler, toplantı masasını ve kürsüyü işgal etti. Vatandaşların içeri girmesi üzerine firma yetkilileri salonu terk etti. Salonda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı temsilcileri de can güvenliklerinin olmadığını ileri sürerek salondan ayrıldı. Görevlilerin salonu terk etmelerine rağmen vatandaşlar salonu boşaltmamakta direndi. Toplantının yapılamaması üzerine çevrecilerin yanında bulunan Ege Belediyeler Birliği avukatı Enis Dinçeroğlu ve çevre avukatları toplantı yapılamadığına ilişkin tutanak tutulmasını istedi. Bunun üzerine görevliler tutanak tutmak için Kaymakamlığa gitti. Vatandaşlar da ellerinde pankartlarla Karaburun Kaymakamlığı’na kadar yürüyerek Kaymakam Fatih Aksoy’un odasının penceresinin önünde oturdu.

Kaymakamlıkta toplantı

Vatandaşlar kaymakamlık binası önünde beklerken firma yetkilileri, belediye başkanları ve avukatlar Kaymakam Fatih Aksoy’un odasında görüştü. Toplantı sırasında bakanlık yetkililerinin toplantıyı yapmakta ısrar ettikleri, ancak avukatların bunu istemedikleri öğrenildi. Toplantının ardından "vatandaşların protestoları nedeniyle toplantı yapılamadığı"na ilişkin tutanak tutuldu.

Çıkışta toplanan vatandaşlara açıklama yapan Karaburun Belediye Başkanı Serdar Yasa, halkın katılımı toplantısının protestolar nedeniyle yapılamadığının tutanak altına alındığını söyleyerek, "Karaburun’un özel çevre koruma bölgesi olması için bundan sonra mücadele edeceğiz" dedi.

Foça'dan Karaburun'a

Öte yandan çiftlik kurmak isteyen Elektrosal Deniz Ürünleri Üretim Pazarlama ve Taşımacılık A.Ş.’nin, İzmir’in Foça İlçesi Sazlıca Köyü’nden kapasite artırımı nedeniyle Karaburun’a taşınmak istediği öğrenildi. Firmanın levrek ve çipura üretimi için 24’ü 30 metre, 18’i 20 metre çapında toplam 42 kafes kuracağı, 82 bin 500 metrekare deniz yüzeyini kullanacağı, kafes alanlarının ise 22 bin 600 metrekare olacağı öğrenildi.