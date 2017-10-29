Karaburun’da 104 kaçak göçmen yakalandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Karaburun İlçesi’nde, yasadışı yollardan Yunanistan adalarına geçmek isteyen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 104 göçmen jandarma tarafından yakalandı. Göçmenlerin geçişini organize eden 5 kişi de gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karareis mevkiinde yasadışı yollardan Yunanistan’a geçmek isteyen göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye yapılan operasyonda 60 Suriye, 5 Zimbabwe, 1 Senegal , 12 Angola, 8 Fildişi, 2 Eritre, 8 Gana, 4 Kongo, 2 Kamerun, 2 Orta Afrika Cumhuriyeti vatandaşı olmak üzere toplam 104 göçmen yakalandı. Operasyon kapsamında teknik takip sonucunda göçmen kaçakçılığını organize ettikleri belirlenen Y.G., Y.K., A.K., L.T. ve İ.S. gözaltına alındı. Göçmenler Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilirken, 102 bin 787 lira idari para cezası uygulandı. Gözaltındaki 5 şüphelinin sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.