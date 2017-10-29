T24 LogoT24 Logo
Gündem

Karaburun’da 104 kaçak göçmen yakalandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Karaburun İlçesi’nde, yasadışı yollardan Yunanistan adalarına geçmek isteyen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 104 göçmen jandarma tarafından yakalandı

29 Ekim 2017 15:51

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Karaburun İlçesi’nde, yasadışı yollardan Yunanistan adalarına geçmek isteyen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 104 göçmen jandarma tarafından yakalandı. Göçmenlerin geçişini organize eden 5 kişi de gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karareis mevkiinde yasadışı yollardan Yunanistan’a geçmek isteyen göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye yapılan operasyonda 60 Suriye, 5 Zimbabwe, 1 Senegal , 12 Angola, 8 Fildişi, 2 Eritre, 8 Gana, 4 Kongo, 2 Kamerun, 2 Orta Afrika Cumhuriyeti vatandaşı olmak üzere toplam 104 göçmen yakalandı. Operasyon kapsamında teknik takip sonucunda göçmen kaçakçılığını organize ettikleri belirlenen Y.G., Y.K., A.K., L.T. ve  İ.S. gözaltına alındı. Göçmenler Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilirken, 102 bin 787 lira idari para cezası uygulandı. Gözaltındaki 5 şüphelinin sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet CANDANİZMİR DHAKaraburunYunanistanGöçmenlerinJandarma KomutanlığıKarareisYunanistanaBölgeyeSuriyeZimbabweSenegalAngolaFildişiEritreGanaKongoKamerunOrta Afrika CumhuriyetiOperasyonGöçmenler Geri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24