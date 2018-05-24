Karaburun Sahası kurtuluyor

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

İzmir\'in 10 bin nüfuslu ilçesi Karaburun\'un bakımsızlıktan tarla haline gelen, soyunma odalarını madde bağımlılarının mesken tuttuğu tek futbol sahası kurtuluyor. Sahanın yenilenmesi için gerekli ödenek çıktı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü (GSİM), 7 Haziran\'da tesisin yenilenme ihalesini yapacak. Suni çim haline getirilecek Karaburun Sahası\'nın soyunma odaları, tuvaletleri, tribünü yenilenecek, tesisin etrafına yeni çit çekilecek. GSİM\'ye ait olan yaklaşık 2 bin 500 seyirci kapasiteli sahada çimlerin sulaması, Büyükşehir Yasası olarak bilinen ilçelerin il merkezlerine bağlandığı yasanın yürürlüğe girmesi sonrası aksamaya başlamıştı. Belediyeler, GSİM ve İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) arasında su parası tartışması çıkmasıyla çimlerin bakımı durdu.

Kış ve bahar aylarında yağmurlarla çimleri kısmi olarak yeşeren saha, yaz aylarında ise çorak araziye dönmeye başladı. Saha zeminini yabani otlar basarken soyunma odaları ve tuvaletler de içler acısı hale geldi. Sahada yazın hiç kullanılmayan tuvalet ve soyunma odaları, madde bağımlılarının yuvası oldu. Sahanın yenilenecek olmasıyla ilçe gençlerinin spora yönleneceğini söyleyen İzmir\'in amatör takımlarından Karaburun Gençlerbirliği Başkanı Ramazan Kaplan, \"Maçlarımızı bu sahada oynuyoruz. Sahada 19 Mayıs ve 29 Ekim\'de turnuvalar yapıyoruz. Aileler sahanın halini görünce çocuklarını spora göndermiyordu. Yörede yaşayan gençlerimizin sosyal ve pedagojik açıdan daha sağlıklı gelişmeleri ve topluma iyi bir birey kazandırmak biz yöneticilerin en önemli görevi. Bugüne kadar sahamızda eksikler yaşıyorduk. Artık ilçeye yakışır bir tesise kavuşacağız. Siyasilerimiz, valimiz ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz\" dedi.

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