Karaburun'da vatandaşlardan RES tepkisi: Kuş türleri için 'yok oluş fermanı'

Karaburun Kent Konseyi, İzmir'in Karaburun ilçesine bağlı Çatalkaya Mahallesi'nde yapılması planlanan rüzgar enerji santrali (RES) projesine tepki gösterdi. Bölgenin kuşların göç güzergahında yer aldığı vurgulanan açıklamada, "3 adet türbinin yapılması, üreme bölgeleri yıkıma uğrayacak kuş türleri için yok oluş fermanı niteliğindedir" denildi.

İzmir'in Karaburun ilçesi Çatalkaya Mahallesi'nde GRC Enerji Elektrik firması tarafından yapılmak istenen Emres Enerji Santrali projesi için hazırlanan imar planları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü'nde askıya çıkarılıp, ilan edildi.

Projeye, kapasitesinin 5 türbinden az ve kurulu gücünün de 10 megawatın altında olması sebebiyle "ÇED gerekli değildir" raporu verildi. Karaburun Kent Konseyi ise yazılı bir açıklama ile projenin durdurulması için çağrı yaptı.

"RES önerileri kaygı verici"

Karaburun Kent Konseyi'nden, göçmen kuşların üreme bölgesinde olduğu vurgulanan RES projesiyle ilgili şu açıklama yapıldı:

"Bölge iki önemli kuş hassasiyet bölgesi (Foça ÖÇKB– Çeşme) arasında kalan önemli bir göç noktasıdır. Yarımadada mevcutta 140 rüzgar türbini bulunmaktadır. İlgili projenin kümülatif etkisinin değerlendirilmesi açısından ÇED raporu ve uzman görüşü gereklidir. Yapılan enerji yatırımının ve alt yapısının (servis yolu, elektrik iletim hattı vb.) yeni yatırım girişimlerini beraberinde getirebileceği ve projede kapasite artışına gidilebileceği unutulmamalıdır. Ildırı-Karaburun Özel Çevre Koruma Bölgesi ilanına rağmen bölge için hala yeni rüzgâr enerji santralleri önerilmesi bölge açısından kaygı vericidir.

"'Yok oluş fermanı' niteliğinde"

Mordoğan/Çatalkaya Mevkii’nde yapılması planlanan RES Projesi, topoğrafya özelliklerinden dolayı su toplama havzası üzerindedir. Korunan türlerin yaşaması bakımından yarımada; bitki örtüsü, orman varlığı ve su kaynakları ile önemlidir. Bu kuş türleri sadece barınmak için değil; göç, beslenme ve konaklama alanı olarak da topoğrafik ve hidrojeolojik açıdan uygun konumları tercih etmektedir. Bu sebeple, EMRES Enerji Santrali’ne ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlarda konu edilen proje alanı, flora ve ornitolojik açıdan uzmanlarca değerlendirilmeden onaylanmamalıdır. Söz konusu 3 adet türbinin yapılması üreme bölgeleri yıkıma uğrayacak olan bölgedeki kuş türleri için yok oluş fermanı niteliğinde olacaktır."