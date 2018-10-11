Karaburun açıklarında kaçak göçmenlerin kapalı odada kaldığı tekne aranıyor

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Karaburan ilçesi açıklarında kaçak göçmenlerin taşındığı teknenin batmasının ardından 2\'si çocuk 8 kişinin cesedine ulaşılırken, kayıp 26 göçmenin bulunması için başlatılan arama çalışması sürdürülüyor. Denizde 28 saat kaldıktan sonra kurtulan Iraklı Mıhabat İsmael Ali\'nin (30) anlattıkları, çarpıcı detayları ortaya çıkardı. Iraklı kadının verdiği bilgiye göre, mültecilerin çoğu, küçük teknenin kapalı odasına konuldu. Ekipler, mültecilerin halen batan teknenin içinde olabileceği ihtimaline karşı özel cihazlar ve dalgıçlar ile arama çalışmasına devam etti.

Üzerinde can yeleği olan Irak uyruklu Mıhabat İsmael Ali, geçen salı günü saat 23.54\'te, ıslak kıyafetleriyle Karaburun İlçe Jandarma Komutanlığı\'na giderek, yardım istedi. Iraklı kadın, pazartesi günü saat 20.00 sıralarında, tekneyle toplam 35 kişi denize açıldıklarını söyledi. Mıhabat İsmael Ali, denize açıldıktan kısa süre sonra teknelerinin su alması sonucu battığını, kendisinin denizde sürüklenerek, Kuyucak Plajı\'ndan karaya çıktığını, diğerlerinin ise kaybolduğunu anlattı.

Bunun üzerine, kayıp kaçak göçmenlerin bulunması için Sahil Güvenlik tarafından 1 korvet, 2 bot, 1 uçak ve 1 helikopter ekipler sevk edilerek, aynı gece denizde arama çalışmalarına başlandı. Jandarma ve emniyet birimleri de karada arama- kurtarma çalışması yaptı. 1 kişinin sağ kurtulduğu teknede bulunanlardan 2\'si çocuk 8\'inin cansız bedenine ulaşıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, İzmir Emniyeti Deniz Şube Müdürlüğü ekiplerinin denizden ve havadan, jandarma ve polis ekiplerinin ise kilometrelerce uzunluktaki kıyı bandında arama çalışmaları sürüyor.

TEK TANIK IRAKLI KADIN, DETAYLARI ANLATTI

Öte yandan dramın detayları, Irak uyruklu Mıhabat İsmael Ali\'nin anlattıklarıyla ortaya çıktı. Ali, 5 çocuğu ve eşiyle birlikte 5 Ekim\'de Irak\'tan önce İstanbul\'a geldiklerini ardından da Yunan adasına geçebilmek için Foça\'ya ulaştıklarını söyledi. Tekneyle 8 Ekim Pazartesi günü saat 20.00 sıralarında Foça\'dan denize açıldıklarını belirten Ali, içinde 30- 35 kişinin bulunduğunu belirtti. Iraklı kadın, Karaburun Devlet Hastanesi\'nin morguna getirilen cesetleri de teşhis etti. Ölen çocuklardan 1\'inin, Mıhabat İsmael Ali\'nin olduğu öğrenildi. Acılı anne, uzun süre gözyaşı döktü. Iraklı kadının verdiği bilgiye göre, mültecilerin çoğu, küçük boyuttaki teknenin kapalı odasına konuldu. Ekipler, mültecilerin halen batan teknenin içinde olabileceği ihtimaline karşı özel cihazlarla ve dalgıçlarla arama çalışmalarına devam etti.

FOTOĞRAFLI