'Karabulut' filmi ünlüleri bir araya getirdi

Münevver Karabulut cinayetini konu alan ''Karabulut'' isimli film için, Cüneyt Arkın, Perihan Savaş, Ekrem Bora gibi birçok ünlü sanatçı bir araya geldi.



''Karabulut'' filminin yapımcısı Melih Göğebakan, yönetmen Şahin Gök, basın danışmanı Ali Önal ve bazı oyuncularla Mardan Oteli'nde basın toplantısı düzenledi. Basına bildirilen saatten yaklaşık 1 saat sonra yapılan toplantıda konuşan Ali Önal, senaryonun insani değerler üzerine kurulu olduğunu belirtti.



Filmde gençlerin ekstrem duygulara varış hikayesinin anlatılacağını dile getiren Önal, ''İnsan hayatında her daim olagelen paradoksların sorgulanması, tartışmaya açılması, objektif bakış açısıyla irdelenmesi, dersler çıkarılması ve bir yerde de gençlerimizin sorunlarıyla toplum ve gençler arasındaki ilişkilerde kırılma noktaları filmde ele alınacak'' diye konuştu.



Daha önce düzenledikleri basın toplantısında yabancı prodüksiyon firmalarıyla da görüştüklerini ve anlaşmaları durumunda bütçenin 20 milyon olacağı bilgisini verdiklerini hatırlatan Önal, ''Yabancı prodüksiyon firmaları, projemize tamamen kapitalist bir yaklaşımla baktı. Maddi beklenti kaygısı, toplumsal içerikli olması fikrini geride bırakmıştır. Bu nedenle projenin tamamen yerli kaynaklarımızca tamamlanması fikri oluşmuş ve görüşmelere son verilmiştir'' dedi.

Filmin çekimlerine 20 Ekimde başlayacaklarını kaydeden Önal, Şubat 2010'da filmin vizyona girmesini hedeflediklerini dile getirdi.



Yapımcılığını Melih Göğebakan'ın yaptığı, senaryosunu İnci Uluçay'ın yazdığı ''Karabulut'' filminin yönetmenliğini Şahin Gök yapacak.



Antalya, İstanbul, Rusya ve Almanya'da çekilecek filmin oyuncu kadrosu ise şöyle:

''Cüneyt Arkın, Perihan Savaş, Ekrem Bora, Tarık Tarcan, Selçuk Ural, Sümer Tilmaç, Serpil Çakmaklı, Almeda Abazi, Selahattin Taşdöven, Özcan Varaylı, Naci Taşdöven, Vatan Şaşmaz, Tuğçe Özbudak, İbrahim Yılmaz, Gaye Aksu, Baran Ayhan, Yüksel Arıcı, İpek Tanrıyar, Berna Öztürk, Kerim Yağcı, Ayfer Çalgıcı, Barış Kömürcüoğlu, Uğur Işılak, Tuğba Özay, Çetin Yeltekin, Turgay Tanülkü, İsa Yıldırım ve Coşkun Döğen.''



Yapımcı Melih Göğebakan, basın mensuplarının, 30 Temmuzda düzenlenen basın toplantısında, Münevver Karabulut'u oyuncu Yasemin Balık'ın canlandıracağının belirtildiğini hatırlatmaları üzerine, projenin genişlemesi üzerine Yasemin Balık'ın ''herhangi bir sebep olmadan'' ayrılmasına karar verdiklerini söyledi.



Yasemin Balık'ın yerine oynayacak oyuncuyla katil zanlısını canlandıracak oyuncuların önümüzdeki günlerde açıklanacağını kaydeden Göğebakan, Cüneyt Arkın, Perihan Savaş, Ekrem Bora ve Almeda Abazi'nin mazeretleri nedeniyle basın toplantısına gelemediklerini ifade etti.

