Karabulut cinayetinde Adalet Bakanlığı'na ceza

T24 - Münevver Karabulut’un başı kesilerek öldürülmesine ilişkin açılan 10 davadan ilki, Adalet Bakanlığı aleyhine sonuçlandı. Adli Tıp’taki otopside ‘karışan sperm’ skandalı nedeniyle Bakanlık, Karabulut Ailesi’ne 25 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkûm oldu.



Etiler’deki bir çöp konteynerinde cesedi bulunan Münevver Karabulut’un öldürülmesine ilişkin açılan 10 davadan ilki sonuçlandı. İstanbul 4’üncü İdare Mahkemesi Adli Tıp’ta yaşanan sperm skandalı nedeniyle Adalet Bakanlığı’nı mahkûm etti.



Otopsi sırasında Münevver Karabulut’un iç çamaşırında bulunan sperm lekelerinin başka bir cesetten bulaştığı anlaşılınca, Karabulut Ailesi, Adli Tıp Kurumu hakkında suç duyurusunda bulundu. Ayrıca İstanbul 4’üncü İdare Mahkemesi’ne başvuran Karabulut Ailesi’nin avukatı Rezan Epözdemir, ailenin şeref ve haysiyetinin tüm Türkiye önünde rencide olduğu iddiasıyla, Adalet Bakanlığı’nın baba ve anne Süreyya ve Nagihan Karabulut’a 100’er bin, abi Enver Karabulut’a da 50 bin TL manevi tazminat ödemesi talebiyle dava açtı.





‘Ağır hizmet kusuru’



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma sonucunda, Adli Tıp’ta görevli doktorlar Nurettin Nezih Anolay ve Yavuz Kabakuş ile otopsi teknikeri Ahmet Şahin’e de görevi ihmal suçundan üç yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Adli Tıp Kurumu’ndan mahkemenin talebi üzerine gönderilen savunmada, spermin teknisyenin eldiveninden bulaştığı ve tüm dünyada bu tür hataların olabileceği belirtildi. Davayı önceki gün karara bağlayan Mahkeme, Münevver’in cesedine başka bir cesetten sperm bulaştırılmasını ağır hizmet kusuru sayarak, Adalet Bakanlığı’nı aileye 25 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkûm etti.





Kaldı 9 dava



Karubulut cinayetiyle ilgili davalar ve bakan mahkemeler şöyle:



Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi: Cem ve Mehmet Nida Garipoğlu cinayet, anne Tülay, amca Hayyam Garipoğlu ile üç şirket çalışanı delilleri yok etmekten yargılanıyor.



Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi: Garipoğlu Ailesi’nin Bahçeşehir’deki villasını arayan, kamera kayıtlarının kırık olduğu raporu tutan polisler yargılanıyor.



İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi: Süreyya Karabulut’un şikayeti üzerine, Hayyam Garipoğlu ile aralarında aracılık yapan Cemil Baran’a açılan dava görülüyor.



Küçükçekmece 3. Asliye Hukuk Mahkemesi: Karabulut ailesinin Mehmet Nida ve Cem Garipoğlu’na açtıkları 2 milyon TL’lik tazminat davası görülüyor.



Bakırköy 2. Çocuk Mahkemesi: Cem Garipoğlu’na şırıngayla saldıran abi Enver Karabulut hakkında açılan dava görülüyor.



Bakırköy 9. Sulh Hukuk Mahkemesi: Karabulut ailesinin, İstanbul Emniyet eski Müdürü Celalettin Cerrah’a açtıkları birer TL’lik manevi tazminat davası.



İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi: Eski avukatı Faruk Zorba’nın Süreyya Karabulut’a açtığı tazminat davası görülüyor.



İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi: İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Köse’nin, Cem Garipoğlu’nun bırakılması karşılığında 700 bin dolar aldığı iddiasını ortaya atan baba Süreyya Karabulut’a açtığı dava.



Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi: Sperm skandalı nedeniyle üç Adli Tıp görevlisine açılan ceza davası.



